Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Pilavın tane tane olması için pirinci yıkıyoruz meğer işin sırrı başka çıktı

        Pilavın tane tane olması için pirinci yıkıyoruz meğer işin sırrı başka çıktı

        Yaz gelince pilav sofraya daha sık geliyor. Kuru fasulyenin yanında ya da közlenmiş biberin altında. Ve pirinci süzgece koyup suyu berraklaşana kadar yıkama adımı hep aynı. "Tane tane olsun, birbirine yapışmasın" diye yaparız bunu. Oysa bu alışkanlığın pilavın dokusuyla ilgisi sandığımızdan az.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 19:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pilavın tane tane olması için pirinci yıkıyoruz meğer işin sırrı başka çıktı

        Yıkadığınız nişasta tencerede zaten geri geliyor

        Süzgecin altında bulanan o beyazımsı su, taneye dışarıdan yapışmış nişasta ve tozdan ibaret. Bu kadarı doğru. Gözünüzle de görüyorsunuz ve su birkaç değişimde berraklaşıyor. Ama pilavın yumuşaklığını ya da yapışkanlığını belirleyen nişasta yüzeyde durmaz. Tanenin içindedir ve pişerken sıcak suya oradan sızar.

        Food Chemistry'de çıkan bir çalışmada bunu ölçmüşler. Pirinci yıkamanın pişmiş tanenin sertliğini ve yapışkanlığını pek değiştirmediği çıkmış. Yani süzgeçte ne kadar uğraşırsanız uğraşın, dokuyu kuran asıl nişasta tencerede ve pişme sırasında devreye giriyor. Yıkamadan önce başlamış bir işi süzgeçte durdurmaya çalışıyorsunuz.

        REKLAM

        Tane tane çıkmasını ne belirliyor

        Bunu iki şey belirliyor. Pirincin çeşidi ve koyduğunuz suyun oranı.

        Türk pilavının gözdesi baldo ve osmancık kısa taneli çeşitlerdir. Bunlar yapışkanlığı doğası gereği düşük tanelerdir yani tane tane çıkma eğilimi büyük ölçüde çeşidin kendisinden gelir. Suyu da fazla kaçırmazsanız taneler açılır. Kabaca bir ölçü pirince bir buçuk ölçü su iyi bir başlangıç. Aynı pirinci suya boğarsanız en titiz yıkama bile o lapayı toparlayamaz. Bunu bir kez fazla su koyup denemiş olan herkes bilir.

        Yıkamanın asıl işe yaradığı yer başka

        Yıkamak gereksiz demiyoruz sadece gerekçesi değişiyor. Pirinci yıkamak kiri, ambalajdan kalan tozu ve depolama sürecinden gelen kalıntıları alır. Zaten ilk yıkama suyunun ne kadar bulandığını gören kimse bu adımı kolay kolay atlamaz.

        Bir de pirinç tarladayken topraktan az miktarda arsenik çeker ve beyaz pirinçte bu daha çok tanenin yüzeyine yakın birikir. Yıkamak bu yükün bir kısmını alıp götürüyor. Çok büyütülecek bir mesele değil ama özellikle çocukların sık pilav yediği evlerde pirinci bol suyla yıkamak ucuz ve zahmetsiz bir önlem. Daha da temkinli olmak isteyen pirinci makarna gibi bol suda haşlayıp suyunu döker ama o zaman da pilavın o sevilen kıvamından biraz feda etmiş olur.

        Sütlaç yapan biri bilir orada yapışkanlık tam da istediğiniz şey

        Anneannemin sütlacı kıvamını o tanelerin birbirine tutunmasından alırdı. Risotto da öyle, kremamsı dokusu yüzeydeki nişastadan gelir. Bu yemeklerde pirinci iyice yıkarsanız o bağ zayıflar ve kıvam tutmaz. Yoğurtlu pirinç çorbasında da tanenin hafif dağılıp suya karışması yemeği bağlıyor. Yani yıkama her tencerede aynı işi görmüyor ve ne pişirdiğinize bakıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor

        Konya'da taksicilik yapan Murat İpek, sanal banka hesapları arasında para transferi yaparken, aktardığı hesaptan para çıkışı olmadığı ve diğer hesabına da toplamda 596 bin TL'lik para giriş olduğunu fark etti. İpek, yaşadığı olay sonrası kendisine ait olmayan parayı kime aktaracağını bilemediğini ve...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        "F.Bahçe'yi R.Madrid'in üstüne çıkaracağız"
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Ankara'yı sağanak vurdu! Bakanlık'tan 5 il için uyarı
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Haziran 2026 haberleri
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Korkunun faturası 15 milyon! “Gizli görevdesin” dolandırıcılığı!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Forumu'nda konuştu
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!