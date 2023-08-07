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        Haberler Magazin Pınar Deniz'in gözyaşları - Magazin haberleri

        Pınar Deniz'in gözyaşları

        Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz'in ağlarken verdiği poza takipçilerinden, "Evlilik teklifi mi aldın?" ve "Bence mutluluk gözyaşları..." şeklinde yorumlar yağdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 07:58
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        Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Pınar Deniz - Kaan Yıldırım, Bodrum'un ardından İngiltere'ye gitti.

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        PINAR DENİZ'İN GÖZYAŞLARI

        Tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayımlayan Pınar Deniz, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Deniz, ağlarken çekilen fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncu, gönderisine, "İşte öyle bir şey... 06.08.23..." ifadelerini not düştü. Yıldırım da sevgilisine kalp emojisi ile yanıt verdi.

        Pınar Deniz'in bu paylaşımı hayranlarının kafasını karıştırdı. Takipçilerinden Deniz'e, "Evlilik teklifi mi aldın?", "Kesin evlilik teklifi bu..." ve "Bence mutluluk gözyaşları" yorumları yağdı.

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        "EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ" DEMİŞLERDİ

        Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, daha önce, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını yapmıştı. İkili, böylelikle şu an evlilik düşünceleri olmadığını ifade etmiş olmuştu.

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        "KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"

        Öte yandan Pınar Deniz, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabii. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor" açıklamasında bulunmuştu.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Pınar Deniz
        #Kaan Yıldırım
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