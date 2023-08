Pınar Deniz'in gözyaşları

Tatil pozlarını sosyal medya hesabından yayımlayan Pınar Deniz, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Deniz, ağlarken çekilen fotoğrafını yayınladı. Ünlü oyuncu, gönderisine, "İşte öyle bir şey... 06.08.23..." ifadelerini not düştü. Yıldırım da sevgilisine kalp emojisi ile yanıt verdi.

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ" DEMİŞLERDİ

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, daha önce, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel" açıklamasını yapmıştı. İkili, böylelikle şu an evlilik düşünceleri olmadığını ifade etmiş olmuştu.