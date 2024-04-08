Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Maldivler tatiline çıktı
Yaklaşık bir buçuk yıldır birliktelikleri olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, tatil yapmak için bu sefer Maldivleri tercih etti
Evlenmeleri beklenen ünlü Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım Maldivler tatiline çıktı. Tatilde Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım'ın kızı Gaia da yer aldı.
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, birlikte çıktıkları tatilden ayrı ayrı fotoğrafları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştılar.
Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yeğeni Gaia'a ile olan fotoğrafının altına kırmızı kalp emojisi bıraktı.
Fotoğraflar: Instagram