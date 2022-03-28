Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol STBL Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko: 74-72
ABONE OL

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko: 74-72 MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, büyük çekişmeye sahne olan maçta lider Fenerbahçe Beko'yu M'Baye'nin son saniye üçlüğüyle 74-72 mağlup etti

Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko: 74-72

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta M'Baye 24 sayıyla takımını galibiyete taşırken, Fenerbahçe'ye Melih'in 29 sayılık müthiş performansı yetmedi. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla 25 maçta 5'inci yenilgisini aldı. İzmir ekibi ise 24 maçta 16 galibiyete ulaşıp 4'üncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Maça Melih'in üst üste 4 üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe 17-7 öne geçti. Sarı-lacivertli ekip bu bölümde farkı 14 sayıya kadar çıkardı. Pınar Karşıyaka'nın rakibine M'Baye ile direnmeye çalıştığı ilk periyot 11 sayı farkla 25-14 Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti.

İkinci periyotta iyi savunmayla Fenerbahçe'ye 7 dakika boyunca yalnız 3 sayı şansı tanıyan Karşıyaka, M'Baye ve Roll'la farkı eritti. Devrenin bitimine 3 dakika 40 saniye kalan Berkan'ın üçlüğüyle 28-28 eşitliği bulan Kaf-Kaf, ardından Can Korkmaz'ın üçlük isabetiyle 31-28 öne geçti. Kaptanı Melih'le ev sahibinin farkı açmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, yine Melih'in son saniye üçlüğüyle ilk yarıyı 38-34 önde tamamladı.

Üçüncü periyot ilk 8 üç sayılık atış denemesinde 7 isabet bulan maçın yıldızı Melih'in üçlüğüyle başladı. Karşıyaka, Melih'e M'Baye ile yanıt verdi. Karşılıklı basketlerle süren periyot 51-51 sonuçlandı.

Dördüncü periyoda Karşıyaka'dan Berkan, Fenerbahçe'den yine Melih'in karşılıklı üçlükleriyle girildi. Maçın başından beri tutuk kalan Colson ve Taylor'un son periyotta devreye girmesiyle Karşıyaka yeniden üstünlüğü yakaladı. Berkan'ın da katkısıyla ev sahibi son 5 dakikaya girerken farkı 7 sayıya taşıdı. Çekişmeli geçen son anlarda son 1 dakikada Colson'un üçlüğüne Henry karşılık verdi. Son 46 saniyeye 67-66 ev sahibi üstünlüğüyle girildi. Roll'un kritik basketleri sonrası Melih, skor 71-68 Karşıyaka lehineyken bitime 5.8 saniye kala bulduğu 3 sayılık mucize basket faulle önce skoru 71-71'e getirdi, ardından faul atışını da sayıya çevirip takımını 72-71 öne geçirdi. Mola alıp oyuna kenardan başlayan Karşıyaka'ya M'Baye müthiş son saniye üçlüğüyle galibiyeti getirdi: 74-72.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alperen Şengün kariyer rekorunu kırdı!
BASKETBOL Alperen Şengün'den kariyer rekoru!
Beşiktaş Icrypex: 62 - Galatasaray Nef: 74 MAÇ SONUCU
BASKETBOL Pota derbisinde Galatasaray kazandı!
Szalai'den sakatlık açıklaması
BASKETBOL Szalai'den sakatlık açıklaması
Anadolu Efes: 97 - Aliağa Petkimspor: 83 MAÇ SONUCU
BASKETBOL Anadolu Efes 14 sayı farkla kazandı
2026'da 16 takım katılacak
BASKETBOL 2026'da 16 takım katılacak
Barcelona: 88 - Fenerbahçe Beko: 67
BASKETBOL Fenerbahçe, Barça'yı geçemedi!
Frutti Extra Bursaspor: 83 - Darüşşafaka: 81
BASKETBOL Bursaspor evinde kazandı
Son dakika haberi | Türkiye Kupası'nda şampiyon Yenişehir
BASKETBOL Türkiye Kupası'nda şampiyon Yenişehir
Yalovaspor'dan transfer
BASKETBOL Yalovaspor'dan transfer
Son dakika: Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı Sinan Erdem'de
BASKETBOL Panathinaikos maçı Sinan Erdem'de

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.