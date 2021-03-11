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HaberlerGündem3. Sayfa4 MİLYON! Son dakika: Şehit olduğu sanılan dededen sürpriz miras! - Haberler
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Denizli'de ilginç olay! Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras

Denizli'de ilginç bir olay yaşandı. Kentin Beyağaç ilçesinde yaşayan 6 kardeşe, 1'nci Dünya Savaşı'nda şehit düştüğünü sandıkları dedeleri Hüseyin Akar’dan 4 milyon lira değerinde muz seraları olan tarla miras kaldı. Dedeleri öldükten 97 yıl sonra devletin aldığı kamulaştırma kararıyla mirastan haberdar olan kardeşlerden Nasuh Akar, "Çok şaşırdık, dedemizin kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz" dedi

4 MİLYON! Son dakika: Şehit olduğu sanılan dededen sürpriz miras! - Haberler
Şehit olduğu sanılan dededen sürpriz miras!
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DHA

İlçede yaşayan Akar Ailesi, Devlet Su İşleri (DSİ) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden aldıkları bir tebligatla hayatlarının sürprizini yaşadı.

DHA'nın haberine göre, çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan 6 kardeş, tebligatta mirasçısı oldukları Mersin'in Anamur ilçesinde içinde muz seraları bulunan 4 dönümlük tarla için kamulaştırma kararının alındığını gördü. Böyle bir arazileri olduğundan habersiz kardeşler, işin peşine düşünce gerçeği öğrendi.

Samim Gonca ve İsmail Akar

1'nci Dünya Savaşı'nda Suriye-Filistin Cephesi'nde savaşa katılarak şehit olduğu sanılan dedeleri Hüseyin Akar'ın gerçekte yaşamını yitirmediği ve Mersin'in Anamur ilçesine yerleştiği ortaya çıktı. Beyağaç'taki köyüne dönmeyen, Anamur'da evlenip kendine bir hayat kuran dede Hüseyin Akar'ın burada çiftçilikle uğraştığı, mülk sahibi olduğu ve 1917 yılında Anamur'da hayatını kaybettiği belirlendi.

Nasuh Akar

ARAZİNİN SATIŞI İÇİN DAVA AÇILDI

Ailenin Avukatı Savaş Honluk da nüfus ve tapu müdürlüğünde yaptırdığı bilirkişi incelemesi ile ailenin soybağını ortaya çıkarıp, Mersin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava ile Hüseyin Akar'ın tek mirasçısının 1987'de hayatını kaybeden oğlu İbrahim Akar olduğunu resmileştirdi.

Şehit olduğunu sandıkları dedelerinden beklemedikleri bir anda yaklaşık 4 milyon lira değerinde miras kalan Hüseyin Akar, Nasuh Akar, Ramazan Akar, Samim Gonca, Ayşe Solcun ve yaşamını yitiren İsmail Akar'ın çocukları, ortaklığın giderilmesi için Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Kardeşler davanın bir an önce sonuçlanmasını ve mirasa kavuşmayı bekliyor.
Nasuh Akar, sürpriz mirasa sevindiklerini belirterek, "Dedemizin 1’nci Dünya Savaşı'ndan geriye dönmemesi üzerinde şehit olduğu sanılmış. Askere alındığında bir tane bebeği varmış. Bize hep ‘şehit oldu’ diye anlatıldı. DSİ'den tebligat gelince gerçeği öğrendik. Dedemizin Mersin' in Anamur ilçesinde arazisi olduğu ve bize miras kaldığı böylelikle ortaya çıktı. Gidip görmedik. Denize yakınmış ve üzerinde sera varmış. Değerinin ‘4 milyon lira’ olduğu söyleniyor. Çok şaşırdık. Altı kardeşiz. Hepimiz sonradan gelen mirasa çok sevindik. Dedemizin kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz" dedi.

AVUKATTAN MİRAS AÇIKLAMASI

Akar kardeşlerin avukatı Savaş Honluk da, yaşanan süreci şöyle anlattı: "KKTC İçme Suyu Temini Projesi kapsamında müvekkilime bir tebligat ulaştı. Tebligatta taşınmaz mal varlığı üzerinden boru hattının geçirileceği bilgisi yer alıyordu. Müvekkilim bana, kendisinin Anamur'da mal varlığı olmadığını söyledi. Bir gariplik olduğunu fark ettik. Tüm kardeşleri topladık ve Anamur'a gittik. DSİ 6’ncı Bölge Müdürlüğü'ne gittiğimizde, Hüseyin Katar adına bir taşınmaz olduğunu öğrendik. Hüseyin Katar'ın 1917 yılında öldüğü görülüyor. Hüseyin Katar'ın Hüseyin Akar olduğundan şüphelendik. Ardından nüfus ve tapu müdürlüğüne gittik. Anamur Sulh ve Hukuk Mahkemesi'ne başvurduk. Bilirkişi atandı ve yapılan araştırmada, Hüseyin Katar ile Hüseyin Akar'ın aynı kişi ve müvekkillerimin ölen babasının babası olduğu ortaya çıktı. Böylelikle mirastan hak sahibi oldukları tescillendi. Taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi davasını açtık. Şu an davanın başındayız. En kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz."

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme tarafından atanan bilirkişinin detaylı inceleme yaptığını ifade eden Honluk, "Müvekkillerimin dedeleri 1914 yılında savaşa gitmiş. Savaştan geri gelmiyor. Gittiğinde İbrahim Akar adında bir çocuğu var. Müvekkillerimiz, Hüseyin Akar'ın torunları. Onlar da bilirkişi raporu çıkıncaya kadar dedelerinden habersizdi. Orada mülk sahibi olmuş ve evlenmiş. Kayıtlar çok sağlıklı değil. Bekar olduğu görünüyor. Daha önceden Soyadı Kanunu olmadığı için bilirkişi, anne, baba adı ile doğum tarihine bakarak durumu tespit ediyor. 1915'e kadar Hüseyin Akar'ın Denizli'de kaydı var. Kayıtlarda bu tarihte öldü gözüküyor. Savaşa gittiği biliniyor. Anamur'da da 1917' de öldüğü gözüküyor. Anne adı, baba adı, doğum tarihi aynı. Bu sebeple bilirkişi Hüseyin Akar ile Hüseyin Katar'ın aynı olduğu kanısına varıyor" diye konuştu.

8'DE 1'İNİ ALACAKLAR

Anamur'daki arazinin yaklaşık 4 dönüm olduğunu kaydeden Honluk, "Üzerinde muz serası bulunuyor. Araştırmalarımızda bu yerin 4 milyon lira değerinde olduğunu belirledik. Bu arazinin sekizde biri Hüseyin Akar'a ait. Tamamı değil. Buna ilişkin de ortaklığın giderilmesi davası açtık. Müvekkillerimin alacağı para sanıldığı kadar büyük değil ancak çok küçük bir meblağ da değil. Süreci takip ediyoruz. Sonucu inşallah müvekkillerim adına güzel olur" ifadelerini kullandı.

Avukat Honluk, teknolojinin gelişmesiyle geçmişe dönük kayıtların daha sağlıklı tutulduğunu, ilerleyen dönemde benzer davaların ortaya çıkabileceğini kaydetti.

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