Piyanist eğitmen Bahar Soyöz'e ABD'de büyük ödül

"BU ÖDÜL İLE PROFESYONEL KİMLİĞİM ULUSLARARASI ONAYLANDI"

Bahar Soyöz; "Bir Türk olarak başlı başına burada mesleğimi icra etmek ve insanlarla müzik paylaşmak beni çok heyecanlandıran bir şey. Gerek performans, gerek eğitim alanlarındaki bu deneyimler benim müzisyen kimliğimi oluşturmamda çok etkili oldu. Bu ödül de, bir nevi benim profesyonel kimliğimin uluslararası onaylandığını belirtti. Bu kadar iyi müzisyen arasında beni seçmiş olmaları çok onore edici oldu, onca iyi müzisyenin arasında da adımın geçmesi tabii ki çok mutluluk verici" dedi.