Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Piyanist eğitmen Bahar Soyöz'e ABD'de büyük ödül

        Piyanist eğitmen Bahar Soyöz'e ABD'de büyük ödül

        Piyanist, eğitmen Bahar Soyöz, prestijli müzik şirketi Steinway & Sons tarafından '2023 Top Piano Teacher' ödülüne layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 12:50 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Piyanist Bahar Soyöz ülkemizi uluslararası alanda temsil ederek gururlandırmaya devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu Soyöz, 2019'da Fulbright bursiyeri olarak yüksek lisans eğitimi için ABD'ye giderek 'Collaborative Piano ve Chamber Music' alanlarındaki çalışmalarıyla ABD’de adını duyurmayı başardı. ABD'de eğitmenlik kariyerinde ve perfomans hayatında başarılı işlere imza atan Soyöz, dünyaca ünlü müzik şirketi Steinway & Sons tarafından '2023 Top Piano Teacher' ödülüne layık görüldü.

        2

        "BU ÖDÜL İLE PROFESYONEL KİMLİĞİM ULUSLARARASI ONAYLANDI"

        Bahar Soyöz; "Bir Türk olarak başlı başına burada mesleğimi icra etmek ve insanlarla müzik paylaşmak beni çok heyecanlandıran bir şey. Gerek performans, gerek eğitim alanlarındaki bu deneyimler benim müzisyen kimliğimi oluşturmamda çok etkili oldu. Bu ödül de, bir nevi benim profesyonel kimliğimin uluslararası onaylandığını belirtti. Bu kadar iyi müzisyen arasında beni seçmiş olmaları çok onore edici oldu, onca iyi müzisyenin arasında da adımın geçmesi tabii ki çok mutluluk verici" dedi.

        3

        BAHAR SOYÖZ HAKKINDA

        Bahar Soyöz, Bilkent EME-YZM programlarında piyano öğretmenliği ve Hacettepe’de korrepeditörlük yaparak kariyerine Ankara'da başladı. 2019'da ABD'ye Fulbright bursiyeri olarak gidip, Longy School of Music'de Master ve GPD yaparken 'SongSLAM Chicago 2022' yarışmasında grubuyla beraber birincilik ödülü kazandı. 'Collaborative Piano ve Chamber Music' alanlarındaki eğitimiyle ‘birlikte çalma’ üzerine uzmanlaştı. Kariyerine Boston’da devam eden Soyöz, Steinway and Sons tarafından '2023 Top Piano Teacher' ödülüne layık görüldü.

        #Bahar Soyöz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        10 yıllık faili meçhul cinayet DNA ile çözüldü
        10 yıllık faili meçhul cinayet DNA ile çözüldü
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Rapor: Dünyada silahlanma yarışında rekor
        Rapor: Dünyada silahlanma yarışında rekor
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İstanbul'da cadde ortasında silahlı çatışma!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Açtığı davayla babası 39 yıl sonra şehit sayıldı
        Açtığı davayla babası 39 yıl sonra şehit sayıldı
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü!
        Silahlı kavganın ortasında kalan Ada öldü!
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin