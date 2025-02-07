Piyasa kapanışı: 07 Şubat 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (07 Şubat 2025 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,11 değer kazanarak 9.951,65 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,24 artış ile 35,97 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,02 ile 3.329,79 liraya çıktı.
07 Şubat 2025 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,11 yükseliş ile 9.951,65 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KENT,LUKSK,EMNIS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise YGYO,YESIL,YYAPI.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.824.151.007.25 TL), AKBNK (10.583.611.368.95 TL), EREGL (6.625.019.360.20 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
322.25 ₺
|
2.79 %
|
11.824.151.007
|
63.50 ₺
|
-1.47 %
|
10.583.611.369
|
23.42 ₺
|
4.09 %
|
6.625.019.360
|
165.40 ₺
|
2.41 %
|
5.968.084.894
|
13.83 ₺
|
-0.72 %
|
5.524.144.194
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
954.00 ₺
|
9.97 %
|
6.257.877
|
90.65 ₺
|
9.95 %
|
62.349.341
|
295.75 ₺
|
9.94 %
|
3.809.113
|
2.01 ₺
|
9.84 %
|
121.094.539
|
26.18 ₺
|
9.63 %
|
133.734.306
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
7.00 ₺
|
-9.91 %
|
836.059
|
1.38 ₺
|
-9.80 %
|
47.232.848
|
1.44 ₺
|
-9.43 %
|
11.086.164
|
2.21 ₺
|
-7.92 %
|
435.796.111
|
31.62 ₺
|
-6.51 %
|
65.943.053
Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Şubat 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,24 yükselerek 35,97 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 37,34 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,97 ₺
|
0,24 %
|
E
|
37,34 ₺
|
-0,05 %
Altın fiyatlarında son durum (07 Şubat 2025 Cuma)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,93 değer kazanarak 2.882,98 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,02 değer kazanarak 3.329,79 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.444,21 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 21.710,23 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.882,98 ₺
|
0,93 %
|
3.329,79 ₺
|
1,02 %
|
21.710,23 ₺
|
1,02 %
|
5.444,21 ₺
|
1,02 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,26 artış ile 98.101,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,89 düşüş ile 2.726,82 doları buldu. Brent Petrol ise 74,83 dolar