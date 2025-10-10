Piyasa kapanışı: 10 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (10 Ekim 2025 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,06 değer kaybederek 10.720,36 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,83 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,00 değer kazanarak 5.391,60 liraya yükseldi.
10 Ekim 2025 Cuma, BIST 100 günü -0,06 düşerek 10.720,36 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10784.5700 puandan işlem görürken en düşük 10654.2000 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ARTMS,ARZUM,ONCSM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KNFRT,DOFRB,DOFER oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.421.144.132.25 TL), PEKGY (7.122.466.512.50 TL), ASELS (6.383.802.302.20 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
313.75 ₺
|
0.40 %
|
11.421.144.132
|
10.07 ₺
|
-0.79 %
|
7.122.466.513
|
213.50 ₺
|
-2.60 %
|
6.383.802.302
|
3.41 ₺
|
7.57 %
|
5.078.721.359
|
3.12 ₺
|
0.32 %
|
4.946.399.632
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
44.22 ₺
|
10.00 %
|
139.148.774
|
3.63 ₺
|
10.00 %
|
296.304.335
|
854.50 ₺
|
9.97 %
|
3.586.560.263
|
26.26 ₺
|
9.97 %
|
11.026.279
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
15.66 ₺
|
-10.00 %
|
91.897.308
|
160.90 ₺
|
-9.96 %
|
120.079.026
|
58.95 ₺
|
-9.93 %
|
253.899.233
|
6.00 ₺
|
-9.91 %
|
34.649.598
|
29.18 ₺
|
-9.72 %
|
1.101.280.689
Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Ekim 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,21 yükselerek 41,83 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,49 yükselerek 48,63 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,83 ₺
|
0,21 %
|
E
|
48,63 ₺
|
0,49 %
Altın fiyatlarında son durum (10 Ekim 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,96 :artarakazalarak 4.014,97 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,00 yükseliş sonucu 5.391,60 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,01 yükselerek 8.815,35 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 35.153,56.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.014,97 ₺
|
0,96 %
|
5.391,60 ₺
|
1,00 %
|
35.153,56 ₺
|
1,01 %
|
8.815,35 ₺
|
1,01 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,47 azalış ile 119.521,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,12 düşüş ile 4.193,68 doları buldu. Brent Petrol ise 63,26 dolar