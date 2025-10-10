Habertürk
Habertürk
        Piyasa kapanışı: 10 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (10 Ekim 2025 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,06 değer kaybederek 10.720,36 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,83 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,00 değer kazanarak 5.391,60 liraya yükseldi.

        Giriş: 10.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 10.10.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 10 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025 Cuma, BIST 100 günü -0,06 düşerek 10.720,36 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10784.5700 puandan işlem görürken en düşük 10654.2000 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ARTMS,ARZUM,ONCSM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KNFRT,DOFRB,DOFER oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.421.144.132.25 TL), PEKGY (7.122.466.512.50 TL), ASELS (6.383.802.302.20 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        313.75
        0.40 %
        11.421.144.132
        P
        10.07
        -0.79 %
        7.122.466.513
        A
        213.50
        -2.60 %
        6.383.802.302
        P
        3.41
        7.57 %
        5.078.721.359
        S
        3.12
        0.32 %
        4.946.399.632
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        44.22
        10.00 %
        139.148.774
        A
        3.63
        10.00 %
        296.304.335
        T
        854.50
        9.97 %
        3.586.560.263
        Y
        26.26
        9.97 %
        11.026.279
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        15.66
        -10.00 %
        91.897.308
        D
        160.90
        -9.96 %
        120.079.026
        D
        58.95
        -9.93 %
        253.899.233
        M
        6.00
        -9.91 %
        34.649.598
        M
        29.18
        -9.72 %
        1.101.280.689
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Ekim 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,21 yükselerek 41,83 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,49 yükselerek 48,63 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,83
        0,21 %
        E
        EUR/TRY
        48,63
        0,49 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (10 Ekim 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,96 :artarakazalarak 4.014,97 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,00 yükseliş sonucu 5.391,60 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,01 yükselerek 8.815,35 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 35.153,56.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.014,97
        0,96 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.391,60
        1,00 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        35.153,56
        1,01 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.815,35
        1,01 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,47 azalış ile 119.521,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,12 düşüş ile 4.193,68 doları buldu. Brent Petrol ise 63,26 dolar

