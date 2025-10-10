Piyasa kapanışı: 10 Ekim 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

10 Ekim 2025 Cuma, BIST 100 günü -0,06 düşerek 10.720,36 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10784.5700 puandan işlem görürken en düşük 10654.2000 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ARTMS,ARZUM,ONCSM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KNFRT,DOFRB,DOFER oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.421.144.132.25 TL), PEKGY (7.122.466.512.50 TL), ASELS (6.383.802.302.20 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Ekim 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,21 yükselerek 41,83 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,49 yükselerek 48,63 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (10 Ekim 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,96 :artarakazalarak 4.014,97 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,00 yükseliş sonucu 5.391,60 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,01 yükselerek 8.815,35 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 35.153,56.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,47 azalış ile 119.521,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,12 düşüş ile 4.193,68 doları buldu. Brent Petrol ise 63,26 dolar