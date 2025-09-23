Piyasa kapanışı: 23 Eylül 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23 Eylül 2025 Salı tarihinde günü 11.331,75 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,19 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ATSYH,HUBVC,EUKYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ISBTR,POLTK,INVES oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (16.146.331.878.56 TL), THYAO (12.972.549.134.50 TL), KONTR (8.724.607.303.04 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Eylül 2025 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 41,42 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,02 düşüş ile 48,85 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (23 Eylül 2025 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,88 :artarakazalarak 3.779,76 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,98 yükseliş sonucu 5.032,36 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,98 yükselerek 8.227,92 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 32.811,01.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,25 yükseliş ile 113.044,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,33 artış ile 4.188,61 dolar.Brent Petrol ise 67,90 dolar