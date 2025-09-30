Piyasa kapanışı: 30 Eylül 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Eylül 2025 Salı tarihinde günü 11.012,12 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,33 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BLCYT,TARKM,HEDEF, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise PRKME,VERUS,PAMEL.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.680.789.225.00 TL), ASELS (8.461.700.880.10 TL), AKBNK (7.564.175.279.20 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Eylül 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 41,58 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 48,78 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (30 Eylül 2025 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,05 değer kazanarak 3.835,28 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,03 değer kazanarak 5.127,50 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.383,46 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 33.431,29 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,74 azalış ile 113.087,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,65 düşüş ile 4.109,06 doları buldu. Brent Petrol ise 67,05 dolar