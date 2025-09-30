Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.012,12 %-0,33
        DOLAR 41,5829 %0,00
        EURO 48,8202 %0,06
        GRAM ALTIN 5.130,84 %0,09
        FAİZ 39,38 %-1,18
        GÜMÜŞ GRAM 62,09 %-1,06
        BITCOIN 113.141,00 %-1,03
        GBP/TRY 55,9282 %0,10
        EUR/USD 1,1733 %0,05
        BRENT 67,08 %-1,31
        ÇEYREK ALTIN 8.388,92 %0,09
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 30 Eylül 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 30 Eylül 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (30 Eylül 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,33 değer kaybederek 11.012,12 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 41,58 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,03 değer kazanarak 5.127,50 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa kapanışı: 30 Eylül 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Eylül 2025 Salı tarihinde günü 11.012,12 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,33 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BLCYT,TARKM,HEDEF, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise PRKME,VERUS,PAMEL.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.680.789.225.00 TL), ASELS (8.461.700.880.10 TL), AKBNK (7.564.175.279.20 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        315.00
        -1.33 %
        10.680.789.225
        A
        215.00
        -0.60 %
        8.461.700.880
        A
        62.70
        2.45 %
        7.564.175.279
        E
        29.40
        0.14 %
        6.939.188.154
        Y
        33.94
        -0.47 %
        6.796.193.217
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        24.86
        10.00 %
        152.520.785
        T
        462.00
        10.00 %
        616.193.422
        H
        52.80
        10.00 %
        332.503.710
        A
        71.05
        9.98 %
        6.726.097
        P
        23.14
        9.98 %
        329.341.738
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        20.52
        -10.00 %
        3.303.289
        V
        331.25
        -9.99 %
        116.289.594
        P
        92.80
        -9.99 %
        15.461.035
        T
        81.50
        -9.99 %
        1.000.013.096
        E
        16.85
        -9.99 %
        28.014.531
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Eylül 2025 Salı)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 41,58 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 48,78 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,58
        0,00 %
        E
        EUR/TRY
        48,78
        -0,02 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (30 Eylül 2025 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,05 değer kazanarak 3.835,28 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,03 değer kazanarak 5.127,50 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 8.383,46 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 33.431,29 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.835,28
        0,05 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.127,50
        0,03 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        33.431,29
        0,03 %
        ÇEYREK ALTIN
        8.383,46
        0,03 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,74 azalış ile 113.087,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,65 düşüş ile 4.109,06 doları buldu. Brent Petrol ise 67,05 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Okulda yanlışlıkla çalınan alarm izdihama neden oldu!
        Okulda yanlışlıkla çalınan alarm izdihama neden oldu!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'