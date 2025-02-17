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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (17 Şubat 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (17 Şubat 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (17 Şubat 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,33 değer kaybederek 9.844,70 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,00 yükselerek 36,24 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 0,57 ile 3.379,93 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 17.02.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (17 Şubat 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        17 Şubat 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,33 düşerek 9.844,70 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9899.2700 puandan işlem görürken en düşük 9841.6400 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TDGYO,HEDEF,ARENA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DMSAS,AKCNS,FZLGY oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.012.000.148.50 TL), YKBNK (5.745.743.374.84 TL), AKBNK (4.644.606.925.35 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        319.50
        0.87 %
        10.012.000.149
        Y
        28.72
        0.07 %
        5.745.743.375
        A
        64.50
        -0.54 %
        4.644.606.925
        I
        14.41
        -0.14 %
        4.190.057.287
        K
        158.00
        -1.13 %
        3.843.069.363
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        22.00
        10.00 %
        36.473.479
        H
        6.27
        10.00 %
        268.530.640
        A
        42.12
        9.97 %
        213.735.760
        S
        12.26
        9.96 %
        87.681.390
        D
        16.34
        9.96 %
        11.792.777
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        9.01
        -9.99 %
        69.790.884
        A
        188.40
        -9.99 %
        837.590.734
        F
        31.54
        -6.19 %
        97.742.954
        B
        12.99
        -5.25 %
        134.197.212
        N
        272.25
        -4.56 %
        51.410.342
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Şubat 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,00 artarak 36,24 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 38,01 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,24
        0,00 %
        E
        EUR/TRY
        38,01
        -0,02 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (17 Şubat 2025 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,59 değer kazanarak 2.899,56 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,57 değer kazanarak 3.379,93 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.526,19 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.037,15 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.899,56
        0,59 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.379,93
        0,57 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        22.037,15
        0,57 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.526,19
        0,57 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,39 azalış ile 96.606,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,69 yükseliş ile 2.817,64 doları buldu. Brent Petrol ise 74,94 dolar

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