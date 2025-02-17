Piyasa raporu (17 Şubat 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

17 Şubat 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,33 düşerek 9.844,70 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9899.2700 puandan işlem görürken en düşük 9841.6400 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TDGYO,HEDEF,ARENA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DMSAS,AKCNS,FZLGY oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.012.000.148.50 TL), YKBNK (5.745.743.374.84 TL), AKBNK (4.644.606.925.35 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Şubat 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,00 artarak 36,24 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 38,01 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (17 Şubat 2025 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,59 değer kazanarak 2.899,56 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,57 değer kazanarak 3.379,93 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.526,19 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.037,15 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,39 azalış ile 96.606,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 4,69 yükseliş ile 2.817,64 doları buldu. Brent Petrol ise 74,94 dolar