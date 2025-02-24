Piyasa raporu (24 Şubat 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

24 Şubat 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,28 düşerek 9.574,83 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9705.9600 puandan işlem görürken en düşük 9546.7200 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi PRKME,SNKRN,ESEN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ICUGS,INVES,GZNMI.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.976.161.911.50 TL), YKBNK (6.025.285.215.26 TL), AKBNK (4.088.230.380.20 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Şubat 2025 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 36,44 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,07 yükselerek 38,18 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (24 Şubat 2025 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,01 değer kazanarak 2.936,41 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,05 değer kazanarak 3.440,01 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.624,70 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.429,99 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,18 düşüş ile 94.563,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,87 azalış ile 2.665,59 dolar.Brent Petrol ise 74,63 dolar