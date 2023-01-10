ABD Merkez Bankası (FED) yeni yılın ilk toplantısına kısa bir süre kalırken, toplantı tarihleri araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi Aralık ayı yılın son toplantısında FED politika faizini 50 baz puan artırırak yüzde 4,25-4,50 olarak belirlemişti. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak? İşte 2023 Ocak ayı FED faiz toptısının yapılacağı tarih...