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PKK'dan Sincar'daki idari yetkililere engelleme

Terör örgütü PKK ve yandaşları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde ikamet eden idari çalışanların Musul'un Sincar ilçesinde işbaşı yapmasına engel oldu.

31.10.2018 - 19:08 | Güncelleme: AA

Irak'ta Musul'un Sincar ilçesinde varlık gösteren terör örgütü PKK ve yandaşları, idari çalışanların işbaşı yapmasına karşı çıkarak ilçeye girişlerini engelledi.

AA muhabirine konuşan Sincar İlçe Meclisi Başkanı Veysi Naif, görevlerine başlamak için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentinden gelip ilçe merkezine girmek isteyen yetkililerin, PKK ve yandaşlarınca engellendiğini ifade etti.

İdari çalışanların, örgütün desteklediği yerel militanların kurduğu kontrol noktasında bekletilip işbaşı yapmalarına izin verilmediğini aktaran Naif, "PKK'nın Sincar'a tekrar istikrarın gelmesini istemediği aşikar. PKK militanları ve yandaşları ilçeye gitmemize izin vermiyor ve Duhok-Sincar kara yolunda gösteri düzenleyip engelleme girişimlerine devam ediyor." dedi.

Sincar'daki idari yetkililerin Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasında 16 Ekim 2017'de meydana gelen askeri gerilim sonrası çekilmek zorunda kaldığını hatırlatan Naif, Musul İl Meclisi'nin onayıyla 1 yıl aradan sonra tekrar işbaşı yapmalarına rıza gösterildiğini kaydetti.

Sincar'a bağlı Sinuni Kasabası Müdürü Naif Seydo da örgütün engellemelerine maruz kalan idari yetkililer arasında olduğunu dile getirdi. Seydo, "Yaşa dışı grupların ilçenin güvenlik istikrarını bozmasına, meşru yönetime engel çıkarmasına fırsat verilmemelidir." dedi.

Terör örgütü PKK, idari çalışanların Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'ne yakın olmaları nedeniyle Sincar'da bulunmalarına karşı çıkıyor. Sincar, merkezi hükümet ile IKBY arasındaki "tartışmalı bölgeler" arasında yer alsa da buradaki idari çalışanların tümü maaşlarını Bağdat yönetiminden alıyor.

PKK'NIN SİNCAR'DA KONUŞLANMASI

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırmasını fırsat bilerek, onları koruma bahanesiyle Suriye ve Kandil'den gelerek bölgede konuşlanmaya başlamıştı.

Sincar DEAŞ'tan temizlenmesine rağmen bölgede yayılmacı bir politika izleyen örgüt, Ezidileri silahlandırıp farklı isimler altında gruplar kurmuştu.

Irak merkezi hükümeti, Ekim 2017'de tartışmalı bölgelere yönelik askeri operasyonda Sincar başta olmak üzere birçok yerde kontrolü sağlamıştı.

Sincar'ın Bağdat yönetiminin kontrolüne geçmesinden sonra Mart 2018'de PKK ilçeden çekildiğini öne sürmüş, Irak ordusunun da örgütün boşalttığı kamplara yerleştiği iddia edilmişti.

 

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