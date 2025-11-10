Plakasını kapattığı motosiklet ile tek teker üzerinde ilerleyen sürücünün ehliyeti iptal edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde plakasını kapattığı motosiklet ile ön kaldırıp metrelerce tek teker üzerinde ilerleyen sürücü Z.Ş.’ye 15 bin 112 lira para cezası kesilirken, ehliyeti de iptal edildi.

İskenderun’da bir motosiklet sürücüsünün plakasını kapattığı aracıyla ön kaldırarak tek tek üzerinde ilerlediği anların görüntüsü sosyal medya platformlarında paylaşılınca, Hatay Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Başlatılan soruşturmada kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsü Z.Ş., gözaltına alındı. Sürücüye, çeşitli kabahatlerden 15 bin 112 lira para cezası kesilirken, ehliyeti de iptal edildi