'Plastik Düşler Sahnesi' Pera Müzesi'nde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatHeykel
ABONE OL

'Plastik Düşler Sahnesi' Pera Müzesi'nde

'Plastik Düşler Sahnesi' 12 Mart’ta Pera Müzesi, sanal etkinlik mekanında katılımcılarla buluşuyor. Görsel sanatları müzikle harmanlayan serinin ilk etkinliği “Zevk Meselesi Açılış Partisi” olacak. İz’in elektronik müzik seçkisi ile AVgen’in renkli görsel dünyasını bir araya getiren sanal parti, Çiçek Çocuk ve Kübra Uzun’un performansıyla devam edecek.

'Plastik Düşler Sahnesi' Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, sanatın farklı alanlarına odaklanan projelerle sanatseverlere çok yönlü etkinlik programları sunmaya devam ediyor. Mekansal ses tasarımı, interaktif objeler ve katılımcılar arası etkileşim olanaklarıyla fiziksel dünyadakine benzer bir tecrübe sunan “Plastik Düşler Sahnesi”, pandemi döneminde yaygınlaşan çevrimiçi etkinlik formatlarına keyifli bir alternatif sunuyor. HYPERCORTEX iş birliği ve British Council desteğiyle gerçekleştirilen sanal etkinlik serisi 12 Mart’ta “Zevk Meselesi Açılış Partisi” ile başlıyor. Zevk Meselesi sergisine paralel olarak gerçekleştirilen sanal partide katılımcılar önce, iz’in (Elifnaz Koçak) elektronik müziğin sınırlarında gezerek farklı alt türlerden beslediği deneysel seçkisi ile AVgen’in (Lal Avgen) kod ve video bazlı ses duyarlı görsel dünyasını bir araya getiren performansı izleme imkanı bulacak. Ardından sahneyi, Çiçek Çocuk ve Kübra Uzun'un, geçmişe dair kuir anlatımlarıyla kültleşmiş Broadway klasikleri ile Çiçek Çocuk'un kendi parçalarını elektronik altyapılarla birleştirerek yeniden geleceğe sunduğu “Elmas Gözlüklerimiz”başlıklı performansı alacak.

Görsel, işitsel ve düşünsel duyuları harekete geçiren etkinlik serisi

Mart, Nisan ve Mayıs aylarında üç farklı etkinlikle katılımcılarla buluşacak “Plastik Düşler Sahnesi” serisi, sanatın farklı dallarını çağın gerekliliklerine uydurarak sanal ortamda da doyurucu ve keyifli performansların mümkün olduğunu göstermeyi hedefliyor. Sanat, teknoloji ve performansın kesiştiği program, aynı zamanda, pandemi döneminden maddi ve manevi olarak etkilenen müzisyen ve görsel sanatçıları desteklemeyi amaçlıyor. Serinin ilerleyen etkinliklerinde, Robogeisha, Ömer Özçelik, Ahmed Bektaş, Deniz Erdem, Selver Yıldırım, Debora İpekel, Ece Düzgit, İpek Hamzaoğlu, Gurur Gelen, Oddviz, Fosil, Afterwork, Sushiwalks ve Berkay Tuncay sanal etkinlik mekanında katılımcılarla buluşacak.

“Plastik Düşler Sahnesi” etkinlik serisi kapsamında düzenlenen “Zevk Meselesi Açılış Partisi”, 12 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de sanal kapı açılışı ile başlayacak. Performanslar etkinlik günü plastikdusler.com adresinden ücretsiz izlenebilir.

Etkinlik Programı:

12 Mart Cuma

20.00 Sanal kapı açılışı
20.30 Performans: iz ve AVgen
21.15 Performans: Çiçek Çocuk ve Kübra Uzun
Açılış ve kapanış seti: DJ hassas duygular

2 Nisan Cuma

20.00 Sanal kapı açılışı
20.30 Performans: Robogeisha, Ömer Özçelik ve Ahmed Bektaş
21.15 Performans: Deniz Erdem ve Selver Yıldırım
21.50 Performans: Debora İpekel ve Ece Düzgit, İpek Hamzaoğlu
Açılış ve kapanış setleri: DJ tenderemres

7 Mayıs Cuma

20.00 Sanal kapı açılışı
20.30 Performans: Gurur Gelen ve oddviz
21.15 Performans: Fosil ve afterwork
21.50 Performans: Sushiwalks ve Berkay Tuncay
Açılış ve kapanış setleri: DJ Kebap Show Season

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstiklâl Marşı 100 yaşında
KÜLTÜR-SANATİstiklâl Marşı 100 yaşında
Köprüde Buluşmalar Seçkisi Tamamlandı
KÜLTÜR-SANATKöprüde buluşacaklar
Erdal Beşikçioğlu'nun iki oyunu çevrim içi
KÜLTÜR-SANATİki oyunu çevrim içi
'Quo Vadis Aida?' BAFTA'ya iki dalda aday
KÜLTÜR-SANATBAFTA'ya iki dalda aday
TÜRSAK'ın yeni başkanı Cemal Okan
KÜLTÜR-SANATYeni başkan Cemal Okan
Aytekin Çakmakçı vefat etti
KÜLTÜR-SANATAytekin Çakmakçı vefat etti
Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy'dan 'Alla Turca' İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATCihat Aşkın'dan 'Alla Turca' İş Sanat'ta
'Covid-19 Sinema ve Televizyon Sektörü Desteği'nde ikinci aşama
KÜLTÜR-SANATİkinci aşamada 6 milyon TL
Çağdaş sanatı dijitale taşıyor
KÜLTÜR-SANATÇağdaş sanatı dijitale taşıyor
Keman virtüözü Daniel Hope, Borusan Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATKemancı Daniel Hope, Borusan Sanat'ta