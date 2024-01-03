Kırık telefonda Podolski yazışmaları ortaya çıktı Seçil Erzan'ın kırık telefonundan çıkan yazışmaların ayrıntıları gündeme bomba gibi düştü. Bilirkişi tarafından incelenen ve rapor haline getirilen içeriklerde Lukas Podolski ile ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Podolski'nin kendi hazırladığı fon tuzağına düşmesini isteyen Seçil Erzan'ın Bruma'yı da tuzağa düşürmeye çalıştığı yazışmalarda görüldü. Seçil Erzan'ın, Podolski, Bruma ve Fernando Muslera'yı sisteme nasıl dahil etmeye çalıştığı yeni çıkan o yazışmalarla dava dosyasına girdi. 3 yabancı futbolcunun adı geçen o görüşmelerin detayları özel haberimizde

2023 yılında en çok konuşulan olaylardan biri olan Seçil Erzan’ın dolandırıcılık davasında sular durulmuyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Seçil Erzan’ın incelenen kırık cep telefonundan çıkan yeni ayrıntılar pes dedirtiyor. İlk Habertürk’ün ilk gündeme getirdiği Seçil Erzan’ın Lukas Podolski ayrıntısında yeni detaylar ortaya çıktı.

SEÇİL ERZAN PODOLSKI’Yİ BÖYLE İSTEDİ

Galatasaray’ın eski tercümanı Musa Mert Çetin, müşteki olarak duruşmaya yansıyan ifadelerinde, Galatasaray'ın Polonyalı yıldızı Lukas Podolski'nin Seçil Erzan'ın özel fon tuzağına düşürülmek istendiğini iddia etmişti. Çetin’in duruşmadaki ifadesine neden olan o iddianın detayları Seçil Erzan’ın kırık telefonundan ortaya çıktı. Geri getirilen mesajlarda Seçil Erzan ile Musa Mert Çetin arasında yaşanan Podolski ve Muslera'nın isimlerinin geçtiği diyalogları şöyle:

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15 Aralık 2022 günü kaydedilen görüşme...

Musa Mert Çetin : Seçooo müsaitliğin varsa yarın uğriyim sana 10.30 gibi Podolski’nin işi için?

Seçil Erzan : Geldi mi Poldi?

Mustafa Mert Çetin: Pztesi burda

Seçil Erzan : Yarın görüşelim

Musa Mert Çetin.: Tamamdır ben 10-10.30 gibi sendeyimm

16 Aralık 2022 günü...

Seçil Erzan : Canım sen Musl... ve Poldi mutlaka hallet. Çok çok iyi çünkü

Musa Mert Çetin : Tmm Seçom 2’siyle de konuşacağım

MUSLERA TUZAĞA DÜŞÜYOR

Seçil Erzan ile Musa Mert Çetin arasında yapılan görüşme kaydında, Muslera’nın özel fona katılmaya ikna olduğu görülüyor. 18 Aralık 20023 günü Seçil Erzan ile Musa Mert çetin arasında geçen yazışmalarda, Muslera’nın ‘Ok’ ve ‘500 dedi’ dediği yazışmada yer alıyor. İşte o görüşmenin diyalogları…

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Seçil Erzan. : Yarın buluşalım Salı önemli

Musa Mert Çetin : Kesin sabahtan geliyim sana

Seçil Erzan : Gel canım ..Poldi?

Musa Mert Çetin : Sabahtan Poldiyle buluşacam banka hesabı varmış. Onu kapatıp bütün parayı Denizbanz Florya’ya aktaracak. O bitsin hemen yanına

Seçil Erzan : Sen istedin mi? Akşam 8’de evde olucam detaylı arayım seni konuşalım?

Musa Mert Çetin : İstersen bu gece geliyim ben Göktürk’e evet anlatacam

Seçil Erzan : Candaş yanımda akşam gitmez ki? Ne dedi. Bana sormadan Florya’ya geçirmeyin. Ben seni odaya çıkış arıyım mı?

Musa Mert Çetin : Hayır demedi olabilir dedi yarın anlatırım veya akşam olur olur.

İlerleyen saatlerde ikili yeniden mesajlaşmaya başlıyor

Musa Mert Çetin : Seço naberr

Seçil Erzan : İyiyim carım sen?

Musa Mert Çetin : Çoook iyiyim

Seçil Erzan : Yaz canikom

Musa Mert Çetin : Muslera ok

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Seçil Erzan : Uçaktayım. Ya büpersin Ne kadar? Sabah arkandan giriş yapmam gerekiyor. Diğerine de yapalım onda çok var.

Musa Mert Çetin : 500 dedi ama yarın akşam gel bana dedi ben sabah Podolski’nin işi halledip gelecem yanına.

Seçil Erzan :Ok. Canım akşam ararım uçak kalkıyor.

19 Aralık 2022 günü

Seçil Erzan : Canım günaydın. Hande gelecek bana sabahtan senin geleceğini biliyor mu?

Musa Mert Çetin : Günaydın Seçom yok bilmiyor. Ben cumadan geldim getirdi. Seço ben sana 2.5'ta geliyim olur mu Poldiyi halledip

20 Aralık 2022 günü…

Seçil Erzan : Poldi ne yaptı?

Musa Mert çetin : Onda ses yok dönmedi daha mesajıma Seçom

22 Aralık 2022 günü…

Seçil Erzan : Merto yarın Muslera’yı alıp gelsene kağıt vereyim hem

Musa Mert Çetin : Evet dimi canım.

Seçil Erzan : Akşam eve gelin isterseniz ya da yarın bilemedim konuşalım senle

Musa Mert Çetin : Tamam seçom.

Seçil Erzan : Sen Muslera’yı al bu akşam bana gel lütfen

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Musa Mert Çetin : Seço maçı var anca yarın olur.

BRUMA’YI DA DÜŞÜNMÜŞ

Ortaya çıkan yazışmalarda, Seçil Erzan’ın kendi tuzağına o dönem Galatasaray’da oynayan Gineli yıldız Bruma’yı da sokmak istediği ortaya çıktı. Seçil Erzan ile Musa Mert Çetin arasında 1 Ocak 2023 günü yapılan yazışmada Bruma ayrıntısı geçiyor. İşte o diyaloglar...

Seçil Erzan. : Selam canım iyi pazarlar yarın görüşelim. Poldi ile konuşalım 5’ine kadar onu ikna edelim ne dersin?

Musa Mert Çetin : Olur canım bana uyar. Yarın saban geliyim mi sana?

Seçil Erzan : Gel canım 3 gün var yurda zaman iyi kullanalım son çünkü

Musa Mert Çetin : Tamam Seçom

Seçil Erzan. : Burda mı o? Bruma nasıl onla da konuşabiliriz?

Musa Mert Çetin : Ona da alabiliriz Seçom. O döndü diye biliyorum

Seçil Erzan : Bruma ile bir konuş istersen. Son 3 gün fırsatı değerlendirelim. Mertom yaptın mı görüyme

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Musa Mert Çetin : Seçok ikisine de yazdım daha dönmediler.

PODOLSKI VE BRUMA SİSTEME GİRMİYOR

Podolski ve Bruma’nın sisteme katılmasını isteyen Seçil Erzan’ın bu isteği yerine gelmiyor. Podolski, Seçil Erzan’la yaptığı görüşmeden sonra “Kafam almıyor. Paramı Polonya’ya götüreceğim” diyerek Seçil Erzan’ın tuzağına düşmüyor. Bruma ise Musa Mert Çetin’in mesajlarına cevap vermiyor. Bunun üzerine Bruma’dan vazgeçiliyor.

MUSLERA İLE SEÇİL ERZAN’IN YAZIŞMALARI

Davada müşteki olarak yer alan Galatasaray’ın Urugaylı yıldızı Fernando Muslera ile Seçil Erzan yazışması da kırık telefonda ortaya çıktı. Ortaya çıkan kayıtlara göre Muslera, Seçil Erzan’a 9 Şubat 2023 günü mesaj atıyor. İngilizce olarak attığı mesaj bilirkişi tarafından Türkçe’ye çevrilerek rapora giriyor. İşte Muslera’nın Seçil Erzan’la çıkan o yazışmaları...

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Fernando Muslera : Günaydın. Umarım iyisindir umarım deprem şehirlerinde akraban, arkadaşın yoktur. Bilmiyorum bilginiz var mı ama son maçta sakatlandım bu yüzden yarın yurt dışına uçuyorum. Ve 2 hafta sonra döneceğim bu yüzden bu gece ilk ödeme ve ödeme için Merto’yu ve sizi evime bekliyorum. İkinci ve üçüncü ödeme İstanbul’a döndüğümde alacağım. Yani belki 2 hafta sonra daha fazlasını alabilirim. Akşam görüşürüz sevgiler.

Seçil Erzan : Günaydın

20 Şubat 2023 günü…

Fernando Muslera : Merhaba Seçil Merto’yu aradım bana toplantı da olduğunu söyledi ama bugün parayla saat kaçta geleceğini bilmem gerekiyor. Lütfen

Seçil Erzan : Sadece pazartesi yoğun bir gün sorun yok. Saat 8’de size geliyoruz

Fernando Muslera : Tamam süper

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