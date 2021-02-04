Polcadot (DOT),ABD doları karşısında 18.80 dolar ve 20.00 dolar direnç seviyelerinin üzerinde yükseldi. Polcadot nedir? Polcadot neden yükseldi?

POLCADOT NEDİR?

İsviçre menşeili bir vakıf olan Web3 Vakfı tarafından yaratıldı ve 19 Ağustos 2020 tarihinde piyasalardaki yerini aldı.

Polkadot; ölçeklenebilirlik, gerektiği durumlarda özelleştirilebilirlik ve birlikte çalışabilirlik üzerine işlevsel çözümler geliştirmek amacıyla kurulmuş bir ağdır. Bu ağın token’ının kısaltması ise DOT’tur.

POLCADOT NEDEN YÜKSELDİ?

Polkadot fiyatının yükselişi özellikle Binance’in DOT duyurusundan sonra başladı. Binance kripto para borsası Polkadot ekosistemine 10 milyon dolarlık yatırım yaptığını ve artık Polkadot tabanlı kripto para projelerini listeleyebileceğini açıkladı. O tarihten beri DOT fiyatı devamlı olarak artış yaşıyor.