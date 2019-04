Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 173. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz 'Polis Haftası'nı kutluyorum.

POLİS HAFTASI NEDİR? NASIL KUTLANIR?

Kuşkusuz polislik kutsal bir meslektir. Ülkemizi zararlı tüm etkilerden korunmak ve halkın güvenliğini sağlamak için sabahtan akşama çalışan polislerimiz oldukça fazla sayıda kavga, çatışma ve suçla karşı karşıya gelir. Normal bir insanın müdahale edemeyeceği durumlarda cesur polislerimiz hemen olaya müdahale ederek güvenliği sağlar. Biz gece evimizde uyurken dahi onlar herhangi bir suç ihtimaline karşı tetikte beklerler. Bu strese ve yorgunluğa rağmen bizi her zaman güler yüzle karşılayan polislerimizi hatırlamak için her yıl 10 Nisan günü Polis Haftası olarak kutlanır.

Polis Haftası’nda birçok polis bir araya gelerek törenler ve yürüyüşler düzenlerler. Düzenlenen törenlerde yüksek rütbeli polisler ve gaziler konuşma yaparak polis olmanın zorluklarından ve onurundan bahseder.

Bu haftada polisler okullara giderek Polis Haftası ile ilgili yazılar dağıtır ve öğrencileri bilgilendirir. Polis olma yolunda hevesli olan öğrenciler bu özel günde Polis Haftası ile ilgili şiirler yazarak düzenlenen törenlerde büyük bir heyecanla dile getirirler. Ayrıca öğrencilerin hazırladığı bazı yazı ve resimler de öğretmenler eşliğinde okulun panolarına Polis Haftası ilgili güzel sözler ile birlikte yan yana asılır. Öğrencilerin polisler ile iç içe olabilmesi için çeşitli organizasyonlarda bu polis haftası içinde yapılır.

POLİS HAFTASI MESAJLARI

Türk Milleti de Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve almaya devam etmektedir. Bu vesileyle her kademede görev yapan Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ediyor; 173. kuruluş yıldönümünü kutluyor, kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum.

Polis Teşkilatı mensuplarının anlamlı gününü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, hâlihazırda görevi başında bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

10 Nisan 1845’te kurulan Türk Polis Teşkilatımızın 173. yıldönümünü kutlarken; teşkilata bugüne kadar emek vermiş ve vermekte olan tüm polislerimize saygılarımı sunuyor, şehit polislerimizi ise rahmetle anıyorum.

Büyük bir özveriyle çalışan emniyet teşkilatımızın 174. yıl dönümünü kutlar, bu kutsal mesleğin ifası sırasında şehit olanlara Allah’tan rahmet gazi ve emeklileri ile halen görevlerini yapmakta olanlara aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarılar dilerim.

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası’nı kutluyorum

POLİS HAFTASI ŞİİRLERİ

10 NİSAN

1845’de doğduk biz ölümsüzlüğe,

O gün yemin ettik Milletimize,

Koruyacağız asayişi,cumhuriyeti,

Vatan yolunda karşılıksız ölmeyi.

Adadık kendimizi biz bu yurda,

Ölürüz karşılıksız bu uğurda,

Kopsa kolumuz,olmasa bacağımız,

Vatan yolunda yok olsun canımız.

POLİS

Yücelir görevi hakkıyla yapan

Alçalır Vatana ihanet eden

Kurulur tuzaklar bekler bir kapan

Dikkat et kendini kaptırma Polis…

Şehirde ışıksın hep yanıyorsun

Görev yapmaz isen kirleniyorsun

Adaletten ayrılma seviliyorsun

Başın yükseklere değmeli Polis…

His arkadaşın vicdan rehberin

Anarşi hortlarsa boğar ellerin

Yardım edip yol gösterir sözlerin

Ne yüce ne büyük görevin Polis…

Devlete sahip çık bırakma garip

Bayrak dalgalanır çıkarsak sahip

Milli duygu artsın olmasın kayıp

Alkışlar şahsına ismine Polis…

Kentlerde kolluksun düzen sağlarsın

Hafiyesin dedekdifsin sivilsin varsın

Suçlular kaçamaz bulur tutarsın

Ne güzel duruşun görüntün Polis…

Mukaddes görevin adaletin var

Kolların mazlumu okşayıp sarar

Garibana muhtaca sağlarsın yarar

Çiçeksin, peteksin, sıcaksın Polis…

Mehmet Karlı

TÜRK POLİSİ

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Kim ne derse desin size,

İnanmayın, kanmayın,

Millet sever hepinizi,

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Gece gündüz demeden,

Ekmek yemek yemeden,

Edirne'den Erzurum'a,

Gidersiniz seve seve,

Doyamadan yavrunuza,

Bu vatan, millet uğruna,

Nice canlar verirsiniz,

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Her daim çalışırsınız,

Yakalarsın hırsızı, uğursuzu,

Minnettardır bu millet,

İhtiyarı, genci, yetişkini,

Severiz biz polisimizi.

POLİSTİ BABAM

Daha ilk günümde okula bile,

Annem ile gittimdi ben elele,

Özlemle bekledim, sevgiyi dile,

Getirmedi hiç, polisti babam...

Var mıdır ki bundan daha elimi,

Silah sıkan dost mu, düşman elimi,

Gündüz silahını, gece elimi,

Bırakmadı hiç polisti babam...

Zalimin elinden, düşünce çarka,

Polis polise, olurmuş arka,

Bir kere olsun, beni de parka,

Götürmedi hiç, polisti babam...

Ondan başkasına, bilmez tapmayı,

Zincirmiş polis, bilmez kopmayı,

Yatarken alnımdan, beni öpmeyi,

Unutmadı hiç, polisti babam...

Namerttir yolda, durakta vurur,

Yine de yıkılmaz, ayakta durur,

Onunla yaşar, göğsünde gurur,

Bitirmedi hiç, polisti babam...

Eksiltmedi bizden, sofrada aşı,

Eğilmedi hiç, düşmana başı,

Sakladı içinde, gözünden yaşı,

Akıtmadı hiç, POLİS'Tİ babam...

BİR POLİS OLACAĞIM

Bir polis olacağım çelikten kanadımla,

Edirne'den Kars'a kadar yurdumu koruyacağım,

Bir polis olacağım şefkatli ellerimle,

Her zaman iyilerin yanında yer alacağım.

Bir polis olacağım hak yolunda,

Ebediyen iyiliğin timsali kalacağım,

Bir polis olacağım kanımla canımla,

Sonsuza denk kötülüklerle savaşacağım.

Bir polis olacağım üstün azmimle,

Milletimi yükseltip yücelteceğim,

Bir polis olacağım kişiliğimle,

Bütün dünyaya örnek olacağım.

Bir polis olacağım dünyadan,

İyileri seçip ayıracağım,

Bir polis olacağım gönül bahçemden ,

Milletime güller uzatacağım.

KAHRAMAN POLİS AMCA

Kollarsın hepimizi,

Korursun Cumhuriyeti,

Göze alırsın ölmeyi,

Kahraman polis amca.

Suçluları yakalarsın,

Suçsuzları kollarsın,

Güvenliğimizi sağlarsın,

Kahraman polis amca.

YEMİN ETTİN 1845'de,

Bu ülkeyi korumaya.

Görevini yapıyorsun,

O günden bu yana,

Kahraman polis amca

POLİSİMİZ

Göğsünde nakışlı, şerefi şanı.

Silahı kınında yiğit polisim.

Bileğinde halka, tetikte canı.

Mazlumun yanında yiğit polisim.

Polistir suçluyu arayıp bulan.

Düşmandır sizlere terörle yılan.

Sancağını canın üstünde kılan.

Yıldızı şanında yiğit polisim.

Aman vermez, terör esen yellere.

İlham olur vatan diyen dillere.

Zincir vurur kirli olan ellere?

Cananı canında yiğit polisim.

Sevmez sizi yere bakan zihniyet.

Ülkemizin asayişi emniyet.

Ulu tanrım polisime yardım et.

Bayrağı kanında yiğit polisim.

Sayesinde suçlu şimdi delikte.

Kuvveti var trafikte çevikte.

Asayişi sağlar hepsi birlikte.

Hakanlar hanında yiğit polisim.

Ramazandan polisime beyitler.

Halkımızın emniyeti yiğitler.

Gururumuz topraktaki şehitler.

Vatanın bağrında yiğit polisim.

Ramazan Kurt