Kayseri'de edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen S.Y. takibe alındı. Yapılan takip sonrasında S.Y., Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ROMAN VE HELEN DÖNEMİNE AİT

İHA'da yer alan habere göre operasyonda yapılan aramalarda 2 bin 505 adet değişik boy ve ebatta at heykeli, yüzükler, sikke ve metal objeler ele geçirildi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen tarihi eserlerin Doğu Roma İmparatorluğu ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilerek Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan S.Y. hakkında başlatılan işlemlerin sürdüğü bildirildi.