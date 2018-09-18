5 milyon değerindeki madeni İstanbul'da sattılar

Ermenistan’dan Hollanda’ya sevk edilen 5 milyon lira değerinde 20 ton Molibden yüklü tırı, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde polis kılığına girerek gasp eden, sürücüyü ellerini bağlayarak yol kenarına atan 5 kişilik uluslararası suç örgütü düzenlenen operasyonla yakalandı.



İHA'nın haberine göre, olay Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ermenistan’dan Hollanda’ya gitmekte olan 20 ton molibden madeni yüklü tır, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde polis kılığına giren 5 kişi tarafından durduruldu. Siren ve çakar takılı araçları ile tırı durduran 5 kişi, araçtan indirdikleri sürücüyü elleri ve ayaklarını bağlayarak yol kenarına attıktan sonra tırı gasp edip kaçtılar.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR BULDU

Olaydan bir süre sonra olay yerinden geçen vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı sürücüyü görünce durumu polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Derinlemesine inceleme başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro ekipleri, olayı gerçekleştiren 3’ü yabancı 2’si Türk çete üyelerinin kimliklerini tespit etti.

5 MİLYON DEĞERİNDEKİ MADENİ İSTANBUL'DA SATTILAR

Piyasa değeri 5 milyon TL olan madeni İstanbul’da 3 farklı yere sattığı belirlenen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli’nin Körfez ilçesi ve İstanbul’da belirlenen adreslere operasyon düzenlenen polis ekipleri, 5 kişilik uluslararası suç çetesini gözaltına aldı. Şahısların ifadeleri doğrultusunda inceleme yapan polis ekipleri, 3 farklı yere satılan 20 tonluk malzemeye de piyasadan toplayarak el koydu. Emniyete götürülen şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



MOLİBDEN NEDİR?



Öte yandan Molibden madeni özel çeliklerde, pik demirlerde, nikel, kobalt ve titanyum bazlı alaşımlarda kullanılan çok yönlü ve fiyatı etkileyen bir alaşım maddesidir. Molibden alaşım elementi olarak metali pekiştirmede, sağlamlık ve sertlik özelliği vermede, aşınmaya dayanıklı çeliklerde, döküm demirlerinde ve demirsi metallerde kullanılır. Molibden ihtiva eden alaşımlar, paslanmaz çelik, tüp ve boru şeklindeki aletlerin yapımında, süper ısıtıcılarda, çelik resistanslarında, petrol ürünlerinin elde edilmesinde ve kimyasal işlemlerde yaygın olarak kullanılırlar.

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