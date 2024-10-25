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        Haberler Gündem Güncel Polis memuru, aracında uyuşturucu ile yakalandı | Son dakika haberleri

        Polis memuru, aracında uyuşturucu ile yakalandı

        Çankırı'da bir polis memurunun otomobilinde yapılan aramada 1940 uyuşturucu hap ile 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan polis memuru emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 25.10.2024 - 09:50
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        Polis memuru uyuşturucu ile yakalandı
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        Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir süredir takip edilen Çankırı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ö.E'ye yönelik operasyon düzenlendi.

        Çankırı-Kastamonu kara yolu üzerinde yakalanan polis memurunun aracında yapılan aramada 1940 uyuşturucu hap ile 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan polis memuru emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        #polis
        #uyuşturucu
        #Narkotik
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