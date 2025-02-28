Polis memurunun kahreden ölümü!
İstanbul Büyükçekmece'de kahreden bir olay yaşandı. D-100 kara yolunda meydana gelen olayda motosikletle kaza yapan polis memuru Hüseyin Caymaz hayatını kaybetti
Büyükçekmece'de kullandığı motosikletle kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre D-100 kara yolu Edirne istikameti S rampası mevkisinde kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, kaza yapan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memuru Hüseyin Caymaz olduğu tespit edildi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Caymaz'ın cenazesi Mimarsinan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Fotoğraf: DHA