Kenan Butakın kbutakin@haberturk.com

Türkiye'de son dönemde artış gösteren şiddet olaylarında farklı bir tartışma da ortaya çıktı. Polisin bazı olaylarda gerekli müdahaleyi tam zamanında yerine getiremediği şeklinde ortaya çıkan tartışmaların ilki Batman'da yaşandı.

OTOGAR VAHŞETİNDE UZUN SÜRE İZLEDİLER

Kentte geçtiğimiz yıl büyük bir vahşet yaşandı. Batman Otogarı'nda yaşanan olayda, 20 yaşındaki Suat Yüksekbağ, kan davalıları Resul (18) ve Azad Ketir (15) tarafından hunharca herkesin gözü önünde katledildi. Dehşet veren olayda, Yüksekbağ aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Saldırgan kardeşler ise ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekledikleri yaralıya kimseyi yaklaştırmadı.

Bu sırada ise tartışma yaratan bir görüntü ortaya çıktı. Bu görüntüde de olay yerine gelen bazı polislerin eli bıçaklı kardeşlerin direnmesi nedeniyle yaralının yanına yaklaşamadığı ve müdahale etmekte geciktiği dikkat çekti. Bu sırada da yerde yatan gencin durumumun ağırlaştığı gözlendi. Tartışma yaratan görüntülerden sonra ise olay yerindeki polisler görevden uzaklaştırılarak idari soruşturma başlatıldı.

'10 METRE ÖTEDEYKEN MÜDAHALE ETMEDİLER'

Geçtiğimiz ağustos ayında meydana gelen bu olaydan aylar sonra yine benzer bir olay yaşandı. İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde ambulanstan inen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays, Akın K. adlı şahıs tarafından bıçak darbeleriyle katledildi. Cani ifadesinde, Mays'i husumet duyduğu kişiye benzettiğini iddia etti.

Kahreden olayda ise dün açıklamalarda bulunan anne Figen Mays'in sözleri de akıllara durgunluk verdi. Anne Mays açıklamasında "Olay sırasında polislerin hepsi kaçtı. Bütün polislerden şikayetçiyim. 10 metre ötedeydiler" dedi. Annenin açıklamalarından bir süre sonra ise olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından polis memuru O.C.'nin açığa alındığı ve olayda ihmalinin bulunup bulunmadığının soruşturulacağı belirtildi.

ALTAYLI: MÜDAHALE KONUSUNDA EĞİTİMLERİ YOK

Ani müdahale konusunda tartışmalara neden olan bu iki olaydan sonra da, polislerin bu tür durumlar için bazı önemli eğitimleri alıp almadığı tartışma konusu oldu.

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında "Polisimiz ne yazık ki bu tür durumlarda nasıl müdahale edeceğini bilmiyor. Silahını çekip adamı vursa karşısında suçlu mu olacak, suçsuz mu olacak bilmiyor, yasaya güvenmiyor. Silahsız müdahale etse eli bıçaklı adama nasıl müdahale edeceği konusunda doğru düzgün bir eğitimi yok, muhtemelen kendisi bıçaklanacak. Bilmiyor ne yapacağını. Çünkü öğretilmemiş. Ne silahlı adama karşı ne bıçaklı adama karşı ne de elinde hiçbir şey olmayan ite kopuğa karşı ne yapacağı konusunda bir fikri yok" sözlerini kaleme aldı.

Büyük tartışmalara neden olan olayların ardından da, Habertürk'e konuşan Ceza Hukuku Uzmanı Prof.Dr.Murat Balcı ve Emekli Emniyet Müdürü Osman Öztürk, dikkat çeken noktalara değindi;

'YARGITAY İÇTİHATLARINA TAKILIYORLAR'

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ceza Hukuku Uzmanı Prof.Dr.Murat Balcı: "Son olaydan yola çıkarak şunu ifade edebilirim. Polis Vazife Kanunu'na göre, bu tür olaylarda önce sözlü uyarı yapılmalı. Ardından mümkünse fiziki müdahalede bulunulmalı. Eğer bu olmazsa da silahlı müdahalede bulunulması gerekiyor. Fiziki müdahale her zaman mümkün olmuyor. Çünkü ani gelişen olaylarda silah kullanmak gerekebiliyor. Böyle olunca da bazı polis memurları buna yanaşamıyor. Sebebi ise Yargıtay içtihatları."

'KENDİLERİNİ KORUMA İÇGÜDÜSÜ İLE BAŞBAŞA KALIYORLAR'

"Çünkü bu tür olaylarda müdahalede bulunduğunda ve şüpheli yaralandığında kolluk görevlileri hakkında soruşturmalar açılıyor. Polis memurlarına 'neden sınırı aştın' suçlaması yöneltiliyor. Silahla müdahale ettiğinde bu kez kolluk görevlilerine soruşturma açılıyor. Polisler kendi aralarında neler olabileceklerini konuşuyorlar. 'Önce uyarmalısın, o da olmuyorsa fiziki müdahalede bulunabilirsin' diyorlar. Ama bu her zaman mümkün olmuyor. Ani gelişen olaylar oluyor. Yani Yargıtay içtihatlarında, 'doğrudan silah kullanırsan kasten yaralama olur' deniliyor. Böyle olunca polis memurları kendilerini koruma içgüdüsü ile baş başa kalıyorlar. "

'ABD'DE 3'ÜNCÜ KİŞİLERE MÜDAHALE MEŞRU MÜDAFAA HAKKI'

ABD'de bu tür durumlarda üçüncü kişilere müdahalenin meşru müdafaa kabul edildiğini söyleyen Balcı, "Çok gerekli olduğunda silah kullanma önceliği ortaya çıkıyor. Çünkü bir kişinin hayatı söz konusu. ABD'de bu tür durumlarda çok gerekliyse polise meşru müdafaa hakkı tanınıyor."

Polis memurlarına verilen eğitimlere de değinen Balcı, "Bu tür olaylardan da yola çıkarak bize göre polis memurlarına bu yöndeki eğitimler amirleri tarafından değil, başta akademisyenler olmak üzere hakim ve savcılarca verilmeli. Böylelikle polisler böyle olaylarda müdahalede bulunduğunda neler olacağını daha net kavrayabilir" şeklinde konuştu.

'OLAYI ALGILAMADA GECİKMİŞ'

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Emekli Emniyet Müdürü Osman Öztürk ise yaşanan olayda polisin olayı algılaması ve müdahalesinde sorun yaşandığını kaydederek, "Polis memurlarının eğitimleri sürekli olarak örnek olaylara göre yapılmalı. Sıralı amirleri hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriyorlar. Benim burada gördüğüm kadarıyla polis memuru ne olduğunu anlamada biraz gecikmiş. Yani bireysel bir hata var. Kendini yalnız hissetmiş de olabilir. Bu da olayı algılamada geciktiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.