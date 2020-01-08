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HaberlerGündemHastane cinayetinde acılı anneden çarpıcı suçlama!

Hastane cinayetinde acılı anne konuştu: Polislerden şikâyetçiyim

İstanbul'da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde ambulanstan inen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ı husumetlisine benzettiği iddiasıyla bıçaklayıp öldüren Akın K.'nin tutuklanmasının ardından, hayatını kaybeden gencin ailesinden çarpıcı açıklamalar geldi. Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays, cenazede yaptığı açıklamada "Polislerin hepsi kaçtı. Bütün polislerden şikayetçiyim. Oğlan tek başınaydı. Polisler 10 metre ötedeydi" dedi.

Hastane cinayeti

İstanbul'da dün saat 02.00 sıralarında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde kan donduran bir olay meydana geldi. 

 

DHA'nın haberine göre, iş insanları Randolph Ward Mays ve eşi Figen Mays'in oğulları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Emre Tyler Mays, ağabeyi tarafından darp edilince hastaneye kaldırıldı. Sedyeyle ambulanstan indirilen lise öğrencisi Mays, o esnada çıkan bir kavgada yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gelen Akın Kutlu (22) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Mays, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"POLİSLER 10 METRE ÖTEDEYDİ"

Emre Tyler Mays için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yeniköy Yeni Camii'nde düzenlenen törende konuşan anne Figen Mays, “Oğlum düştü burnunu kırdı, biz de ambulansı çağırdık. Sigortamız var dememize rağmen bizi Şişli Etfal'in önüne getirdi. Şişli Etfal'in önünde daha inmeye fırsat olmadan bir saldırgan geldi ve oğluma saldırdı. Adamın suratına baktığım zaman 'bu deli' dedim. Şiddet olaylarına son verecek bir şey yapılması lazım. Polislerin hepsi kaçtı. Bütün polislerden şikayetçiyim. Oğlan tek başınaydı. Polisler 10 metre ötedeydi. O polislerin hepsi de bulunup cezalandırılmalı. Polis bizi koruyamadı" dedi.

Emre'nin ağabeyi Sinan Mays ise tartışmanın neden çıktığı sorusuna, “Tartışma olmadı. Bir kavgadan çıkan genç, kardeşimi başkasına benzeterek bıçaklıyor" yanıtını verdi.

 

 

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