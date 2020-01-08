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İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’nin acil servisinde ambulanstan inen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays’ı husumetlisine benzettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldüren şüpheli Akın K. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

HUSUMETLİSİ SANMIŞ

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, şüpheli Akın K. alacak meselesi yüzünden akrabaları arasında çıkan kavgadan dolayı yaralanan yakınlarını görmek için hastaneye gitti. İddiaya göre, bu sırada ambulansla hastaneye getirilen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays’ı husumetli olduğu kişilerden birine benzetti ve genci bıçakladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Akın K. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Kasten yaralama’ ve ‘Görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından daha önce 4 kaydı bulunduğu tespit edilen Akın K., savcılık tarafından tutuklanma talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi Hakimlik, şüpheli Akın K.’nin “Kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Akın K., cezaevine gönderildi.