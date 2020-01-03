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Polis şüphelendi, Oscar buldu: 86 kilo

Van'ın İpekyolu İlçesinde devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta, Narkotik Madde Arama Köpeği Oscar ile yapılan aramada 3 çuval içerisinde 86 kilogram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı

uyuşturucu operasyonu
HABERTURK.COM

Van’ın İpekyolu İlçesinde şüphe üzerine durdurulan aracın bagajında, 3 çuval içerisinde 86 kilogram eroin ele geçirildi.

 

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Halilağa Mahallesi'nde devriye görevi sırasında seyir halinde bulunan 34 plakalı hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu.

Narkotik Madde Arama Köpeği Oscar ile araçta yapılan detaylı aramada, aracın bagajında bulunan 3 adet çuval içerisinde 84 paket halinde toplam 86 Kilo 40 gram eroin maddesi ele geçirildi.  

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak araç sürücüsü S.A. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

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