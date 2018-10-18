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Polis Ümran'ın öldürülmesi
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Polis Ümran’ı vuran polise, istinaf mahkemesi ömür boyu istedi

Meslektaşı Ümran Yetişgen’i ‘bilinçli taksirle öldürme’den 5.5 yıl hapse mahkum edilen polis Said Şahin’in bu cezasını Antalya 11. Ceza Dairesi değiştirdi. Şahin’e ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi

18.10.2018 - 08:36 | Güncelleme:

Antalya’da geçen yıl 19 Temmuz’da Kepez Kültür Mahallesi’nde meydana gelen olayda 21 Mart’ta ilk görev yeri olan Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne atanan Ümran Yetişgen, meslektaşlarının kaldığı apartmanda daire kiraladı. Yetişgen, olay günü arkadaşı polis memuru Said Şahin’in evine gitti. Polis memuru Yunus Y.’nin de bulunduğu odada 3 arkadaş sohbet ederken, iddiaya göre Said Şahin temizleyip masanın üzerine bıraktığı beylik tabancasını kılıfına koyarken bir anda ateş aldı. Kurşun, karşı koltukta oturan Ümran Yetişgen’in sol göğsünden girip sırtından çıktı.

"YUNUS Y.'Yİ HEDEF ALDIM" DEDİ, TUTUKLANDI

Panikle dışarı çıkan Said Şahin, "Arkadaşımı vurdum, yardım edin. Buranın adresini bilmiyorum. Ambulans çağırın” diye yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Yetişgen'e müdahalede bulunsa da YEtişgen hayatını kaybetti. Said Şahin ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Said Şahin, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde olaydan 6 ay sonra görülen ilk duruşmada, o sırada yanlarında olan Yunus Y.’yi hedef gözeterek ateş ettiğini belirtmesi üzerine tutuklandı.

AİLESİ 5.5 YIL HAPİSE İTİRAZ ETTİ

Dava istinafa gidince 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Said Şahin, ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Yetişgen Ailesi'nin avukatı Merve Can Harcola Doğan, davayı istinaf mahkemesine taşıdı.

SAVCI, ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEDİ

Dava, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi’nde görülmeye başlandı. Dünkü duruşmaya Ümran Yetişgen’in babası Cafer Yetişgen, annesi Elif Yetişgen, kardeşleri ve avukatı Merve Can Harcola Doğan ile tutuklu sanık Said Şahin ve avukatı katıldı. Sanık Şahin daha önceki ifadesini tekrarladı. Kısa aranın ardından istinaf savcısı sanığın, silahın kaza ile ateş aldığı şeklindeki savunmalarının cezadan kurtulmaya yönelik olduğu, olayın tek ve tarafsız tanığı olan Yunus Y.’nin beyanlarına itibar edilmesi gerektiğini söyleyen Cumhuriyet savcsı, Said Şahin’in ‘kasten insan öldürme suçu’ndan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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