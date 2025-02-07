Polislere hain saldırı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bağcılar'da bugün öğle saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir kişi, ekip otosunda nöbet tutan biri kadın diğeri erkek iki polis memurunu bıçakladı. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.
Giriş: 07.02.2025 - 22:05 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:05
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Bağcılar'da bugün öğle saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı.
Bir kişi, ekip otosunda nöbet tutan biri kadın diğeri erkek iki polis memurunu bıçakladı.
Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ