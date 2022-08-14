Polisten kaçmak isterken 2 kilometre yüzdü!

Polisin karadan yaptığı sahile çıkıp teslim olma çağrılarına aldırmayan zanlı, açığa doğru yüzmeye başladı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nün isteği üzerine sevk edilen Deniz polisi, yaklaşık 2 kilometre açıkta Miraç K.'nin yanına yaklaştı. Miraç K., teknede bulunan müzakereci polisin tüm çabalarına rağmen sudan çıkmaya yanaşmadı.

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANIYORDU

Atılan can simidini de almayı kabul etmeyen Miraç K. için 'Kurbağa Adam' botu istendi. Getirilen bot ile Miraç K. yakalanarak denizden çıkarıldı. Kıyıda bekletilen 112 Acil Sağlık ekibi karaya çıkarılan zanlıyı kontrolden geçirirken herhangi bir sorunu bulunmadığı belirlendi.

Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen zanlının Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 12.5 yıl hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edildi.