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        Haberler Spor Voleybol Polonya: 3 - Türkiye: 2 | MAÇ SONUCU

        Polonya: 3 - Türkiye: 2 | MAÇ SONUCU

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 00:18 Güncelleme:
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        Filenin Efeleri, Polonya'ya mağlup oldu!

        2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki ikinci maçında A Milli Erkek Voleybol Takımımız, ev sahibi Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

        Dünya sıralamasında zirvede yer alan Polonya, VNL'de bu sezon dördüncü galibiyetini aldı. Türkiye ise altıncı maçında üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

        31 sayıyla maçın en skorer ismi olan ay-yıldızlı voleybolcu Adis Lagumdzija'nın performansı galibiyet için yeterli olmadı.

        Ev sahibi Polonya karşısında maçı karar setine taşıyan milli takım, VNL'de rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı 3-0 kaybetmişti. Milliler, son Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya karşısında yine set alamamıştı.

        Türkiye, 2026 Milletler Ligi'nin 2. haftasında üçüncü maçını, 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.30'da Arjantin ile yapacak.

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        Salon: PreZero Arena

        Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Vladimir Simonovic (İsviçre)

        Polonya: Komenda, Szalpuk, Jakubiszak, Boladz, Sliwka, Lemanski (Granieczny, Ciunajtis, Sawicki, Gierzot, Nowak, Nasevich)

        Türkiye: Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Beytullah Hatipoğlu, Hilmi Şahin)

        Setler: 26-28, 25-19, 25-21, 19-25, 15-11

        Süre: 140 dakika

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