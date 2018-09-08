Ponte Preta - Sampaio Correa maçı heyecanı

Ponte Preta ve Sampaio Correa, 09 Eylül 2018 Pazar günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:00. 34 puanlı Ponte Preta 10. sırada bulunuyor, Sampaio Correa 21 puana sahip ve 20. sırada. Ponte Preta, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Sampaio Correa son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 463 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ponte Preta kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.20, Sampaio Correa sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Ponte Preta son haftadaki Sampaio Correa müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Sampaio Correa ise Ponte Preta karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Ponte Preta, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Ponte Preta, kendi sahasında 13 gol attı, 13 gol yedi.

Sampaio Correa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Sampaio Correa, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.

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