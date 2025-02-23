Elon Musk ile Mark Zuckerberg, çok zengin az güvenilir

2024'teki servetleri şöyle açıklandı;

Elon Musk... 442 milyar 100 milyon dolar

Mark Zuckerberg... 204 milyar 400 milyon dolar

Elon Musk'ın şirketleri;

• PayPal

• SpaceX

• Tesla Motors

• SolarCity

• Neuralink

• The Boring Company

• X

Mark Zuckerberg

Peki bu kadar servete, sağladıkları istihdama rağmen ABD'liler haklarında neler düşünüyor? Daha çok olumlu mu yoksa olumsuz mu düşünüyorlar?

Elon Musk, ABD halkı tarafından Mark Zuckerberg’ten daha güvenilir bulunuyor. Son anketlere göre; Musk’ı güvenilir bulanların oranı, Zuckerberg’ten % 17 daha fazla.