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        Haberler Magazin Elon Musk ile Mark Zuckerberg, çok zengin az güvenilir

        Elon Musk ile Mark Zuckerberg, çok zengin az güvenilir

        Onlar dünyanın en zengin insanları... Peki insanlara güven verme adına ne durumdalar? Elon Musk, ABD halkı arasında Mark Zuckerberg'ten daha güvenilir bulunuyor. Son anketlere göre; Musk'ı güvenilir bulanların oranı, Zuckerberg'ten % 17 daha fazla

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 21:32 Güncelleme: 23.02.2025 - 21:32
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        Çok zenginler ama az güvenilirler
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        2024'teki servetleri şöyle açıklandı;

        Elon Musk... 442 milyar 100 milyon dolar

        Mark Zuckerberg... 204 milyar 400 milyon dolar

        Elon Musk'ın şirketleri;

        • PayPal

        • SpaceX

        • Tesla Motors

        • SolarCity

        • Neuralink

        • The Boring Company

        • X

        ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ı 'Hükümet Verimlilik Departmanı'nın başına atadı. Musk, geçtiğimiz günlerde görevini, 'Beyaz Saray Teknik Destek Birimi' olarak tanıttı.

        Mark Zuckerberg'in şirketleri;

        Facebook, Facebook Messenger, Meta AI, Ray-Ban Meta, Facebook Watch, Facebook Portal, Instagram, WhatsApp, Oculus VR, Giphy ve Mapillary'nin içinde yer aldığı Meta Inc.

        Mark Zuckerberg

        Peki bu kadar servete, sağladıkları istihdama rağmen ABD'liler haklarında neler düşünüyor? Daha çok olumlu mu yoksa olumsuz mu düşünüyorlar?

        Elon Musk, ABD halkı tarafından Mark Zuckerberg’ten daha güvenilir bulunuyor. Son anketlere göre; Musk’ı güvenilir bulanların oranı, Zuckerberg’ten % 17 daha fazla.

        Son yapılan Pew Research anketine göre; Elon Musk'ın federal hükümet üzerindeki sert müdahalelerine ve iş gücündeki büyük kesintilere rağmen, Mark Zuckerberg’in kamuoyundaki onay oranı hâlâ daha düşük seviyede çıktı.

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        Ankette, ABD'lilerin; % 42’si Elon Musk’a, % 25'inin ise Mark Zuckerberg'e olumlu baktığı sonucu ortaya çıktı.

        Anketin detayları ise katılımcıların % 36’sının; Elon Musk’a karşı 'Çok olumsuz' duygular beslediğini, % 18’i ise 'Çoğunlukla olumsuz' düşündüğünü ortaya koydu.

        Mark Zuckerberg için ise % 26’lık bir kesim 'Çok olumsuz', % 41’lik bir kesim ise 'Çoğunlukla olumsuz' görüş bildirdi.

        Aslına bakılırsa; Mark Zuckerberg yıllardır ABD'lilerin güvenini kazanmakta zorlanıyor.

        Geçmiş yıllardaki anketlerde verdikleri güven adına sonuçlar şöyleydi;

        2021

        Mark Zuckerberg... % 31

        Elon Musk... % 50

        2022

        Mark Zuckerberg... % 8

        Elon Musk... % 31

        2023

        Mark Zuckerberg... % 23

        Elon Musk... % 34

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        #Mark Zuckerberg
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