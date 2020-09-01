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HaberlerGündem3. SayfaPorsuk'ta binlerce balık sıcaktan öldü!
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Barajda sular çekildi, binlerce balık sıcaktan öldü!

Kütahya'da içler acısı bir manzara ortaya çıktı. Kentte yer alan Porsuk Barajı’nda hava sıcaklığı sebebiyle baraj suyunun yaklaşık 17 metre çekilmesiyle binlerce balık yavrusu karaya vurarak öldü

Kütahya
İHA

Olayda, Kütahya merkeze bağlı Sofça köyü yakınındaki barajın kıyısında çok sayıda ölü balığı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine baraja gelen Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar ile sudan numune aldı.

İHA'nın haberine göre, kıyıda boyları 3 ile 5 santimetre arasında değişen gümüş cinsi binlerce ölü balık yavrusu tespit ettiklerini dile getiren Kütahya Çevre Denetim Şube Müdürü Turgut Badak, "Barajda yaklaşık 17 metre ani bir çekilme olduğunu gördük. İlk incelememizde suyun yüzeyinde kimyasal bir atığa rastlanmadı.

Aniden yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle suyun çekilmesinden dolayı balıkların oksijensiz kalarak ölmüş olabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Turgut Badak, Porsuk Havzası'ndaki işletmelerde yaptıkları denetimlerde barajı kirletecek bir bulguya da rastlanmadığını bildirdi.
Bu arada, balık ölümleri sebebiyle Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin de çalışma başlandığı belirtildi.

Bir bölümü Eskişehir sınırları içinde de bulunan ve tarım alanlarında kullanılan sudan ve ölen balıklardan alınan numunelerin incelenmesinin ardından balık ölümlerin sebebinin ortaya çıkacağı ifade edildi.

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