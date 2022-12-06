2022 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde iki kez karşı karşıya gelen Portekiz ile İsviçre bu kez, Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

İsviçre ise Brezilya, Kamerun ve Sırbistan ile G Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 6 puan topladı ve aynı puana sahip Brezilya'nın averajla gerisinde kalarak grubu ikinci sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Dünya Kupası'nda Güney Kore, Uruguay ve Gana ile birlikte H Grubu'nda yer alan Portekiz, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı ve grubunu lider tamamladı.

2000 yılından bu yana altı resmi maçta kozlarını paylaşan Portekiz ve İsviçre, bu karşılaşmalarda üçer galibiyet aldı. İki takımın büyük turnuvalardaki (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tek mücadelesi de bu dönemde gerçekleşirken; İsviçre sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan taraftı (2008 Avrupa Şampiyonası).

Dünya Kupası'nda üçüncü kez çeyrek finale kalmayı hedefleyen Portekiz (1966 & 2006), turnuvada çıktığı son beş eleme turu maçını kazanamadı ve dört karşılaşmalık bir mağlubiyet serisi yaşıyor. Avrupa temsilcisi, bu aşamadaki son iki mücadelesinde İspanya (2010) ve Uruguay'a (2018) mağlup oldu.