Portekiz U19 - İtalya U19 karşılaşma önü

Avrupa U19 Şampiyonası Grup A maçında Portekiz U19 ile İtalya U19, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:30. Maç öncesi Portekiz U19 3 puanla 1. sırada, İtalya U19 3 puanla 2. sırada bulunuyor. Portekiz U19 son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. İtalya U19, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 566 kodlu maçı oynayanlar; Portekiz U19 galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, İtalya U19 galibiyet oranı 0.00.

Portekiz U19 önceki hafta İtalya U19 mücadelesinde 1-2 yenildi.

İtalya U19 ise Portekiz U19 maçında 1-2 kazandı.

İtalya U19, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. İtalya U19, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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