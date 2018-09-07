Portsmouth - Shrewsbury Town maçı heyecanı

İngiltere 1.Lig maçında Portsmouth ile Shrewsbury Town, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 16 puanlı Portsmouth 2. sırada bulunuyor, Shrewsbury Town 3 puana sahip ve 23. sırada. Ev sahibi Portsmouth, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Shrewsbury Town, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 368 kodlu maçı oynayanlar; Portsmouth galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.00, Shrewsbury Town galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Portsmouth son haftadaki Peterborough United müsabasında 2-0 kazandı.

Shrewsbury Town, Milton Keynes Dons karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Portsmouth, 8 gol attı ve 1 gol yedi.

Shrewsbury Town, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shrewsbury Town 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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