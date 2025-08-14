MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Merve ve Çağatay eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 14 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...