Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem POTADA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 14 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te haftanın son takım oyunu! 14 Ağustos Perşembe MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda takım kaptanları, karşı takımdan yarışmacı seçerek eşleşmeleri sağladı. Şefler yarışmacılardan 10 farklı kızartma yemeği yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 14 Ağustos 2025 Perşembe MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 20:03 Güncelleme: 15.08.2025 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk iki dokunulmazlığını kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Merve ve Çağatay eleme potasına giden üçüncü ve dördüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 14 Ağustos Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Cansu bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        MasterChef'te haftanın 5. eleme adayı Çağlar olurken, 6. eleme adayı Ayten oldu.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        Mavi Takım:

        Merve (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Onur

        Ayten

        Hilal

        Ayla

        Çağlar

        İhsan

        6

        Kırmızı Takım:

        Sercan (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Sümeyye

        Furkan

        Gizem

        Özkan

        Sezer

        Eylül

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te elenen ilk isim Tunahan oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş dönüş!
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        "Yarınki teklifi bekliyoruz"
        "Yarınki teklifi bekliyoruz"
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!