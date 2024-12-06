Prens Harry'den Meghan Markle ile ayrıldıkları iddialarına kinayeli yanıt: Görünüşe göre 10 kez boşandık
Prens Harry, Meghan Markle ile ayrıldıkları iddiaları üzerine, "Görünüşe göre belki 10, 12 kez boşandık" sözleriyle kinayeli yanıt verdi
2018'de evlenip ilk çocuklarını kucaklarına aldıktan sonra 2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, ikinci çocuklarının dünyaya gelmesiyle mutlu bir aile hayatı yaşıyor olsa da evlilikleri hakkında söylentilerin arkası kesilmiyor.
Son dönemde farklı etkinliklere tek başlarına katılan Harry ve Meghan çifti hakkında ayrılık söylentileri güçlenerek arttı.
Prens Harry, New York Times'ın 2024 DealBook Zirvesi'nde eşi Meghan Markle ile olan ilişkisi hakkında konuşurken, ayrılık söylentilerine yanıt verdi.
New York Times köşe yazarı Andrew Ross Sorkin'in sorularını yanıtlayan Prens, Kral Charles ve Prenses Diana'nın ikinci oğlu olduğu için kraliyetin ilgi odağı olarak büyümesinin "kesinlikle iyi bir şey olmadığını" söyledi.
Harry, "Görünüşe göre 10, 12 kez ev satın aldık veya taşındık. Görünüşe göre belki 10, 12 kez de boşandık. Yani ne gibi iyi bir şey?" diyerek esprili bir şekilde çıkıştı. Harry, sözlerini "Bununla başa çıkmak zor ama görmezden geliyorsunuz" diye sürdürdü.
"AYRI OLMAMIZ BENİM HATAM DEĞİL"
Eşi Meghan Markle ile ayrı şehirlerde, ayrı etkinliklerde olmalarının kendisine normal gelip gelmediğinin sorulması üzerine Harry, "Bunun için yalnızca özür dileyebilirim ama beni siz davet ettiniz, dolayısıyla bu benim hatam değil" diye esprili yanıt verdi.
AİLESİNDEN KOPTU
Eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini ve ailesini ardında bırakarak ABD'de yeni bir hayat kuran Harry, İngiltere'den taşındığı 2020 yılından bu yana ailesiyle kopuk bir ilişki içinde.
Eylül ayında 40 yaşına giren Harry için ailesi üç yıllık bir aranın ardından doğum günü kutlaması yaparak şaşırtmıştı. Kral Charles ve arkasından Prens William, görmezden geldikleri Harry'nin 40'ıncı yaş gününü kutlasalar da seçtikleri fotoğrafla yeni bir krize imza atmışlardı.
FOTOĞRAF KRİZİ
Kral Charles ve eşi Camilla ile Prens William ve eşi Prenses Kate Middleton'ın resmi sosyal medya hesaplarında aynı fotoğrafı kullanması dikkat çekmişti. 2018'de, Prens Harry henüz kraliyet görevlerinden ayrılmamışken çekilen fotoğrafta aslında yanında Meghan Markle'ın da olduğu, ancak doğum günü kutlaması için fotoğrafın Markle'sız versiyonunun tercih edildiği fark edilmişti.
Meghan Markle da bunun üzerine fotoğrafın kendisinin de içinde olduğu versiyonunu yayınlayarak kraliyetin tercihini açığa çıkarmıştı.