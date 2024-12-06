Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prens Harry'den Meghan Markle ile ayrıldıkları iddialarına kinayeli yanıt: Görünüşe göre 10 kez boşandık - magazin haberleri

        Prens Harry'den Meghan Markle ile ayrıldıkları iddialarına kinayeli yanıt: Görünüşe göre 10 kez boşandık

        Prens Harry, Meghan Markle ile ayrıldıkları iddiaları üzerine, "Görünüşe göre belki 10, 12 kez boşandık" sözleriyle kinayeli yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 12:34 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2018'de evlenip ilk çocuklarını kucaklarına aldıktan sonra 2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, ikinci çocuklarının dünyaya gelmesiyle mutlu bir aile hayatı yaşıyor olsa da evlilikleri hakkında söylentilerin arkası kesilmiyor.

        Son dönemde farklı etkinliklere tek başlarına katılan Harry ve Meghan çifti hakkında ayrılık söylentileri güçlenerek arttı.

        Prens Harry, New York Times'ın 2024 DealBook Zirvesi'nde eşi Meghan Markle ile olan ilişkisi hakkında konuşurken, ayrılık söylentilerine yanıt verdi.

        2

        New York Times köşe yazarı Andrew Ross Sorkin'in sorularını yanıtlayan Prens, Kral Charles ve Prenses Diana'nın ikinci oğlu olduğu için kraliyetin ilgi odağı olarak büyümesinin "kesinlikle iyi bir şey olmadığını" söyledi.

        Harry, "Görünüşe göre 10, 12 kez ev satın aldık veya taşındık. Görünüşe göre belki 10, 12 kez de boşandık. Yani ne gibi iyi bir şey?" diyerek esprili bir şekilde çıkıştı. Harry, sözlerini "Bununla başa çıkmak zor ama görmezden geliyorsunuz" diye sürdürdü.

        3

        "AYRI OLMAMIZ BENİM HATAM DEĞİL"

        Eşi Meghan Markle ile ayrı şehirlerde, ayrı etkinliklerde olmalarının kendisine normal gelip gelmediğinin sorulması üzerine Harry, "Bunun için yalnızca özür dileyebilirim ama beni siz davet ettiniz, dolayısıyla bu benim hatam değil" diye esprili yanıt verdi.

        4

        AİLESİNDEN KOPTU

        Eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini ve ailesini ardında bırakarak ABD'de yeni bir hayat kuran Harry, İngiltere'den taşındığı 2020 yılından bu yana ailesiyle kopuk bir ilişki içinde.

        Eylül ayında 40 yaşına giren Harry için ailesi üç yıllık bir aranın ardından doğum günü kutlaması yaparak şaşırtmıştı. Kral Charles ve arkasından Prens William, görmezden geldikleri Harry'nin 40'ıncı yaş gününü kutlasalar da seçtikleri fotoğrafla yeni bir krize imza atmışlardı.

        5

        FOTOĞRAF KRİZİ

        Kral Charles ve eşi Camilla ile Prens William ve eşi Prenses Kate Middleton'ın resmi sosyal medya hesaplarında aynı fotoğrafı kullanması dikkat çekmişti. 2018'de, Prens Harry henüz kraliyet görevlerinden ayrılmamışken çekilen fotoğrafta aslında yanında Meghan Markle'ın da olduğu, ancak doğum günü kutlaması için fotoğrafın Markle'sız versiyonunun tercih edildiği fark edilmişti.

        Meghan Markle da bunun üzerine fotoğrafın kendisinin de içinde olduğu versiyonunu yayınlayarak kraliyetin tercihini açığa çıkarmıştı.

        #Meghan Markle
        #Prens Harry
        #kraliyet
        #boşanma
        #Ayrılık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?