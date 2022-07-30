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Prens Harry kitap çıkarıyor: Kimleri hedef alacak?

Eşi Meghan Markle ile İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Prens Harry, anılarını kitaplaştıracağını açıklamıştı.  Prens Harry'e yakın kaynaklar bunun şu ana kadarki en 'samimi' otobiyografilerden biri olacağını öne sürerken, saray mensupları, zaten kötü olan ilişkilerin daha da kopmasından endişe ediyorlar.

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  • Prens Harry kitabında kraliyetten kimleri ifşa edecek?

    Andrew Morton'un Prenses Diana ile ilgili biyografisi 'Diana: Gerçek Hikayesi' 1992 yazında kitap raflarına çıktığında sansasyon yaratmış ve dünya çapında en çok satanlar arasında yer almıştı. Kitap, kraliyetteki mutlu aile görüntüsünü yırtıp, Galler Prensi ve Prensesi'nin evliliğinin nasıl kötü olduğunu ortaya çıkarmıştı. 
  • Prens Harry kitabında kraliyetten kimleri ifşa edecek?

    İngiliz yayıncılığındaki bu dönüm noktasından 30 yıl sonra, Prenses Diana'nın oğlu Prens Harry de, tıpkı onun yaptığı gibi, dünyayı şoke etmeye hazırlanıyor.
  • Prens Harry kitabında kraliyetten kimleri ifşa edecek?

    Prens Harry kitabında kendisinin şekillenmesine yardımcı olan 'deneyimler, maceralar, kayıplar ve hayat derslerini' samimi ve içten bir şekilde anlatacağına söz verdi.
  • Prens Harry kitabında kraliyetten kimleri ifşa edecek?

    Buckingham Sarayı çevrelerinde ise Prens Harry'nin üyelere yönelik algı için anıları kullanacağı konusunda bir endişe var.
  • Prens Harry kitabında kraliyetten kimleri ifşa edecek?

    Özellikle Prens Harry'nin, Charles-Diana evliliğinin çöküşü için suçladığı üvey annesi Cornwall Düşesi'ne karşı tutumu konusunda kitapta yer vereceği detaylar konusunda gerginliğin hakim olduğu söyleniyor.

     
  • Prens Harry kitabında kraliyetten kimleri ifşa edecek?

    Penguin Random House, Harry'nin hayat hikayesinin haklarını güvence altına aldığını açıkladığında, kitabın halkın gözünde çocukluğunu, Ordu kariyerini ve Afganistan'daki görevlerini, bununla birlikte ayrıca Meghan ile evliliği ile baba olmasını kapsayacağını söylenmişti.
  • Prens Harry kitabında kraliyetten kimleri ifşa edecek?

    Ancak kitapta çok daha fazlasının anlatılması bekleniyor. 
  • Prens Harry kitabında kraliyetten kimleri ifşa edecek?

    Kitapta en çok rağbet gören kısımların kardeşine değindiği kısımlar olması bekleniyor. Prens Harry'nin evliliği ve görevden ayrılması sonrası abisi ile yaşadığı gerginliğe değinmesine kesin gözüyle bakılıyor. 
  • Prens Harry kitabında kraliyetten kimleri ifşa edecek?

    Bunun da saray çevresinde endişeye yol açtığı ve kardeşler arasında ilişkinin daha da kopma noktasına gelebileceği ifade ediliyor.
  • Prens Harry kitabında kraliyetten kimleri ifşa edecek?

    Bir podcast'te Prens Harry'nin Windsor Evi'nde yetiştirilmenin 'genetik acısından' ve Charles'ın ona davranma biçiminin 'ona [Charles'a] davranıldığı şekilde' olduğundan bahsetmişti.

    Bu noktada Prens Harry'nin babası ile ilişkisi ve aldığı zarara da değineceği söyleniyor.
  • Prens Harry kitabında kraliyetten kimleri ifşa edecek?

    Bununla birlikte Oprah röportajnda bebeklerinin 'ten rengine' dair bir kraliyet üyesinin soru sorduğu dile getirilmişti. Kitapta bu ismin de açıklanabileceği söyleniyor. 
  • Prens Harry kitabında kraliyetten kimleri ifşa edecek?

    Ancak tüm bunlara rağmen Prens Harry'nin büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth ve geçtiğimiz sene hayatını kaybeden dedesi Prens Philip'e ilişkin olumsuz bir yazı yazması beklenmiyor.
  • Prens Harry kitabında kraliyetten kimleri ifşa edecek?

    Çift daha önce de Kraliçe II. Elizabeth'e büyük saygı ile sevgi duyduklarını belirtmiş ve sarayda en fazla iletişim halinde oldukları kişinin kraliçe olduğu ifade edilmişti. 
  • Prens Harry kitabında kraliyetten kimleri ifşa edecek?

    Çiftin 2. çocuklarına da, Kraliçe'nin eşi tarafından kendisine söylenen takma ismi olan 'Lilibet' adını koymuştu.
  • Prens Harry kitabında kraliyetten kimleri ifşa edecek?

    * Haberin görselleri Reuters ve Associated Press'ten servis edilmiştir. 

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