Andrew Morton'un Prenses Diana ile ilgili biyografisi 'Diana: Gerçek Hikayesi' 1992 yazında kitap raflarına çıktığında sansasyon yaratmış ve dünya çapında en çok satanlar arasında yer almıştı. Kitap, kraliyetteki mutlu aile görüntüsünü yırtıp, Galler Prensi ve Prensesi'nin evliliğinin nasıl kötü olduğunu ortaya çıkarmıştı.