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Prens Selman nükleer reaktör inşasına başladı!

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti henüz aydınlatılamamışken Suudi Arabistan Prens Veliahtı Muhammed Bin Selman ülkenin ilk nükleer reaktörünün temelini attı.

06.11.2018 - 15:12 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Suudi Arabistan Basın Ajansı'nın raporuna göre Muhammed Bin Selman nükleer reaktör projesinin ilk adımını attı.

Veliaht Prens Muhammed Bin Selman yenilenebilir enerji, atom enerjisi, genetik ilaç, uçak endüstrisi ve temiz su gibi konularda enerji kaynaklarını geliştirmek için 7 farklı projeye odaklanan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın ilk hedefi nükleer reaktörü geliştirme konusunda oldu.

Prens Selman nükleer reaktör ve uçak endüstrisine ayrıca çok önem verdiğini belirtti.

Suudi Basın Ajansı'nın haberine göre nükleer reaktör geliştirme projesinin ne zaman biteceği ve ne kadar mal olacağı henüz belli değil.

Suudi Veliaht Prensi Mart ayında Amerikan CBS televizyonuna verdiği bir röportajda Suudi Arabistan'ın nükleer bombaya sahip olmasını istemediğini ama İran bunu geliştiriyorsa onlarında önlem almak zorunda olduğunu belirtmişti.

2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı tereddütle karşılayan Suudi yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekilme kararını anlayışla karşılamıştı.

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