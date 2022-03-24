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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protesto ediliyor

Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kutlamaları nedeniyle Karayipler turuna çıkan Prens William ile Kate Middleton, İngiliz monarşisinin köle ticaretindeki rolü nedeniyle protesto ediliyor

HABERTURK.COM
  • 01
    Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protesto ediliyor

    Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70. yılını kutlayan Platinum Jübile turu kapsamında Karayip ülkelerini ziyaret eden Cambridge Dükü ile Düşesi Prens William ve Kate Middleton, protestolarla karşı karşıya kaldı.
  • 02
    Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protesto ediliyor

    8 günlük Karayipler turuna Belize'den çift, İngiliz monarşisinin köle ticaretindeki rolü nedeniyle protesto edildi. Protestocular, monarşinin kölelikteki rolü nedeniyle kraliyet ailesini tazminat ödemeye çağırdı.
  • 03
    Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protesto ediliyor

    Cambridge Dükü ile Düşesi 8 günlük turlarına 20 Mart Pazar günü Belize'den başladı. Çift gezi dahilinde, Maya Dağı'nın eteklerinde bulunan Indian Creek köyündeki bir çiftliği ziyaret edeceklerdi. Ancak köy sakinleri, 18 Mart Cuma günü kraliyet ziyaretine karşı bir protesto düzenledi. Bu nedenle çiftlik turu programdan çıkarıldı.
  • 04
    Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protesto ediliyor

    Yerel halk ayrıca uçak iniş alanında çifti protesto etti ve ziyaret programı hakkında kendilerine danışılmadığını iddia etti. Indian Creek köyünün başkanı Sebastian Shol Daily Mail'e "Onların topraklarımıza inmelerini istemiyoruz, göndermek istediğimiz mesaj bu. Her yere iniş yapabilirler ama bizim topraklarımıza inemezler" dedi.
  • 05
    Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protesto ediliyor

    Jamaika'da ise protestolar çok daha ciddi boyutlara ulaştı. Gösteri için bir araya gelen yaklaşık 350 eylemci, "Prens ve prensesler masallara aittir…", "Özür ve tazminat talep ediyoruz" şeklinde pankartlar taşıdı.
  • 06
    Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protesto ediliyor

    Protesto, politikacılar, iş dünyası liderleri, doktorlar ve sanatçılardan oluşan bir koalisyonun, Jamaika'nın 60. bağımsızlık yıldönümü ile birlikte çifte açık mektup yazmasıyla başladı.
  • 07
    Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protesto ediliyor

    Mektupta "Büyükannenizin İngiliz tahtına yükselişinin 70. yılını kutlamak için hiçbir neden görmüyoruz çünkü onun ve seleflerinin liderliğinin, insanlık tarihindeki en büyük insan hakları trajedisini sürdürdüğüne inanıyoruz" cümleleri kullanıldı. Ayrıca mektupta, Kraliçe'nin tahttaki 70 yıllık süreçte sömürü ve köleleştirmeyi telafi etmek için hiçbir şey yapmadığı belirtildi.
  • 08
    Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protesto ediliyor

    Bahamalar Ulusal Tazminat Komitesi ise tur maliyetinin halktan çıktığını eleştirerek "Bu toprakların insanlarının köleleştirilmesi ve sömürgeleştirilmesiyle körüklenen bir rejimin yararına neden fatura ödüyoruz?" şeklinde konuştu.
  • 09
    Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protesto ediliyor

    Kraliyet çifti ise karşılaştıkları eleştiriler ve protestolar karşısında sessizliğini koruyarak düzenlenen etkinliklere gülümseyerek katılmaya devam etti.

     
  • 10
    Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protesto ediliyor

    Geçtiğimiz yıl, Karayipler'de bir ada ülkesi olan Barbados İngiliz monarşisinden ayrılmıştı.
  • 11
    Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protesto ediliyor

    Barbadoslu şarkıcı Rihanna da bağımsızlık töreninde 'Ulusal Kahraman' olarak taç giymişti.
  • 12
    Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protesto ediliyor

    Prens Willam'un babası Prens Charles Barbados'un bağımsızlığı için "Bu cumhuriyetin yaratılması yeni bir başlangıçtır. Geçmişimizin en karanlık günlerinden ve tarihimizi sonsuza dek lekeleyen köleliğin korkunç vahşetinden bu adanın insanları olağanüstü bir sabırla kurtuldu. 
  • 13
    Prens Williams ve Kate Middleton Karayipler'de protesto ediliyor

    Uzun yolculuğunuz sizi bu ana getirdi, bunu varış noktanız olarak değil, yeni ufuklara doğru alacağınız yol olarak görün" şeklinde konuşmuştu.

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