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        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton'ın göreve dönüş tarihi ertelendi - Magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton'ın göreve dönüş tarihi ertelendi

        Geçirdiği ameliyat nedeniyle uzun süredir gözlerden uzak olan Kate Middleton, kraliyet görevine beklenenden daha geç dönecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 17:24 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:24
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        Prenses Kate'in işe dönüşü ertelendi
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        Ocak ayında karın bölgesinden olduğu ameliyat nedeniyle kraliyet görevlerine ara veren Prenses Kate Middleton ne zaman halkın karşısına çıkacak?

        İngiliz basını hemen her gün bu konuyla ilgili haberlere yer verirken, ortada farklı tarihler dolaşıyor.

        16 Ocak’ta, Londra'da bir özel hastanede önceden planlanmış karın ameliyatı olan Prenses'in uzun bir süre gözlerden uzak oluşu, sağlığıyla ilgili hararetli söylentileri ve komplo teorilerini beraberinde getirdi. Ancak Kensington Sarayı, Middleton'ın ameliyatında her şeyin yolunda gittiğini belirtti. Görev tarihi olarak nisan ayında paskalya sonrasına işaret edilse de son gelen haberler, Middleton'ın göreve dönüş tarihinin ertelendiği yönünde.

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        8 HAZİRAN'DA GÖREVİNİN BAŞINDA OLACAK

        Dün ilk kez Windsor Şatosu yakınında, annesi Carole Middleton'ın kullandığı araçta görüntülenen Prenses Kate'in yeni görev tarihi, İngiliz Ordusu tarafından açıklandı. Ordunun etkinlik sayfasında, Middleton'ın 8 Haziran'da Londra'daki Trooping of the Colour etkinliği kapsamında düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni'ne katılacağı duyuruldu. Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri tören olan Trooping of the Colour, hükümdarın resmi doğum gününü onurlandıran bir tören olarak gerçekleştiriliyor.

        Prenses ayrıca 15 Haziran'da Kral Charles'ın doğum günü geçit töreninin kostümlü provasında da yer alacak.

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        SÖYLENTİLER ARTTI

        İyi huylu prostat büyümesi nedeniyle tedavi gören Kral Charles'ın ardından Prenses Kate'in uzun bir süredir gözlerden uzak olması birçok söylentiye neden olmuştu.

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        Middleton'ın sağlığının sanılandan daha kötü olduğu veya Prens William ile boşanacağına dair pek çok spekülasyon yapılmıştı. Prenses'in komaya girdiği ve entübe edildiği bile konuşulmuş ancak kraliyet yetkilileri, bu iddiaları "Tamamen saçmalık" olarak nitelendirmişti.

        SARAY DEVREYE GİRDİ

        Söylentiler üzerine Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada "Galler Prensesi, karın bölgesinden yapılan operasyon sonrası iyileşme sürecinde. Durumu gayet iyiye gidiyor" denilmişti.

        Fotoğraflar: Shutterstock

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