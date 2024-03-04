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        Kraliçe Camilla da göreve ara verdi

        İngiliz kraliyet ailesinde görevini bırakan bırakana. Sağlık sorunları yaşayan Kral Charles ve Prenses Kate Middleton'dan sonra şimdi de Kraliçe Camilla ajandasını boşalttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 16:57 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:57
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        İngiltere’den gelen haberler, “Kraliyette neler oluyor?” dedirtecek cinsten. İyi huylu prostat büyümesi nedeniyle tedavi gördüğü açıklanan Kral Charles’ın tüm kraliyet görevlerini ertelemesinin ardından, Galler Prensesi Kate Middleton da karnından olduğu ameliyat nedeniyle bir süredir istirahatte ve kraliyet görevlerinden uzak. Şimdi, Kral Charles’ın eşi Kraliçe Camilla da kraliyet görevlerine ara veriyor.

        Kraliyet ajandasına göre Camilla, Westminster Abbey'deki İngiliz Milletler Topluluğu Günü töreninde kraliyet ailesine liderlik edeceği 11 Mart'a kadar herhangi bir görevde yer almayacak.

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        EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA ZAMAN GEÇİRECEK

        76 yaşındaki Camilla’nın, 75 yaşındaki Charles’a tedavi sürecinde destek olmak amacıyla görevinden uzak duracağı düşünülüyor. Ancak bir yandan Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili sorular da İngiliz basınında yer alıyor.

        The Sunday Times’ın haberine göre, gelecek haftaki programı kraliyet görevlerinden arındırılan Kraliçe Camilla, eşi Kral Charles ve kendi çocuklarıyla vakit geçirecek.

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        TEK BAŞINA 13 RESMİ GÖREV ÜSTLENDİ

        Kral Charles'a konan teşhisten bu yana Kraliçe Camilla, Ukrayna First Lady'si Olena Zelenska’yı ağırlamak ve geçen hafta Windsor'daki St. George Şapeli'nde Yunanistan Kralı II. Konstantin için düzenlenen anma töreninde kraliyet ailesine liderlik etmek de dahil 13 resmi görev üstlendi.

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        WILLIAM BABASININ YERİNE İŞ BAŞINDA

        Kensington Sarayı'ndan yapılan yeni bilgilendirmede, Prens William ve Prenses Anne'in kraliyet görevlerini normal takvime göre uygulayacağı, Prenses Kate Middleton’ın ise Paskalya'dan sonra kraliyet görevlerine döneceği bildirildi.

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        KATE MIDDLETON’IN AMELİYATI İYİ GEÇTİ

        Prenses 16 Ocak’ta, açıklanmayan bir yerde, önceden planlanmış karın ameliyatı olmuştu. Prenses’in kanserle ilgili olmayan bir karın rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın iyi sonuçlandığı bildirilmişti.

        #Kraliçe Camilla
        #Kral Charles
        #Kate Middleton
        #Prens William
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