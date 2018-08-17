Preston North End - Stoke City karşılaşma önü

İngiltere Championship maçında Preston North End ile Stoke City, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. Maç öncesi Preston North End 3 puanla 10. sırada, Stoke City 1 puanla 22. sırada bulunuyor. Preston North End son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Stoke City, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 401 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Preston North End kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Stoke City sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Preston North End son hafta oynanan maçında .

Stoke City ise Hamburger SV maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Preston North End, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Stoke City ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stoke City, 1 gol atarken 3 gol yedi.

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