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        Haberler Sağlık Prof. Dr. Bayezid: Pandemi bağış oranlarını olumsuz etkiledi | Sağlık Haberleri

        Prof. Dr. Bayezid: Pandemi bağış oranlarını olumsuz etkiledi

        Türkiye'de ilk yüz, çift kol ve dünyanın ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Dr. Ömer Bayezid, "Covid-19 pandemisi bağışı oranlarını çok olumsuz etkiledi. Beyin ölümü olan hastaların yakınları daha önceleri yüzde 36 oranında bağışı kabul ediyordu. Covid sonrası bu oran yüzde 19'a geriledi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:56 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:56
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        Prof. Dr. Bayezid: Pandemi bağış oranlarını olumsuz etkiledi
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        Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2002 yılından 2023 Kasım ayına kadar Türkiye'de gerçekleştirilen toplam organ nakli sayısı, 74 bin 704 oldu. Bu nakillerin 52 bin 258'ini böbrek, 20 bin 671'ini karaciğer, 1210'unu kalp, 320'sini akciğer, 198'ini pankreas ve 47'sini ince bağırsak nakilleri oluşturdu. 2010 yılından 2023 Kasım’a kadar kornea nakilleri ise 37 bin 666 vakaya ulaştı. Organ nakli bekleyen binlerce hasta, bağışlanan organların nakledilmesiyle yeniden hayat buldu.

        Bakanlık verilerine göre, 2023 Kasım ayı itibarıyla böbrek nakli bekleyen hasta sayısı 24 bin 449, karaciğer nakli bekleyen hasta sayısı 2 bin 600, kalp nakli bekleyen hasta sayısı 1477, akciğer nakli bekleyen hasta sayısı 204, pankreas nakli bekleyen hasta sayısı 277 ve kornea nakli bekleyen hasta sayısı 4 bin 119 olarak dikkati çekti.

        COVID'İN OLUMSUZ ETKİLERİ

        Nakillerin gerçekleştirildiği merkezlerden Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde, Türkiye'nin ilk yüz ile çift kol nakli ve dünyanın ilk kadavradan rahim nakli yapıldı. Nakil bekleyen hastalar arasında kalp nakli için sırada bekleyenlerin durumu biraz daha farklı. Canlıdan vericinin mümkün olmadığı kalp nakli için kadavradan bağış büyük önem taşıyor.

        Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ömer Bayezid, 1477 kalp nakli bekleyen hasta olduğunu söyledi. 477 kalp hastasının Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kayıtlı nakil için sıra beklediğini belirten Prof. Dr. Bayezid, nakil için organ bağışı oranlarının ciddi oranda düştüğünü ifade etti.

        Özellikle 2019 yılında başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ardından düşüş görüldüğünü belirten Prof. Dr. Bayezid, “Covid-19 pandemisi çok olumsuz etkiledi. Beyin ölümü olan hastaların yakınları daha önceleri yüzde 36 oranında bağışı kabul ediyordu. Covid sonrası bu oran yüzde 19'a geriledi. Batı ülkeleri ile kıyaslandığında bu oran çok düşük. İspanya'da milyon nüfusta donör sayısı 35 iken bizde daha önceleri 3-5 civarı" dedi.

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