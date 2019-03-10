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Prof. Dr. Canan Karatay: Lahmacun en sağlıklı fast-food

Şanlıurfa'da konuşan Prof. Dr. Canan Karatay, "Lahmacun en sağlıklı fast food. Çünkü içinde kıyma var, yağ var, sebze var, soğan var, karbonhidrat var" dedi.

Giriş: 10.03.2019 - 14:44 | Güncelleme:
DHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak kente gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Yemek Müzesi'nde bölgeye has yöresel yemeklerini sağlık açısından değerlendirdi. DHA'nın haberine göre Mutfak Müzesi'nde kadınlar tarafından yapılan yemekleri tek tek inceleyerek yorum yapan Prof. Dr. Canan Karatay, yöreye özgü yemeklerin tereddüt edilmeden tüketilebileceğini söyledi. Şanlıurfa´ya has yöresel yemeklerin tanıtıldığı programda doğal olan her şeyin tüketilmesini öneren Karatay, Şanlıurfa´nın dünyanın en iyi mutfağına sahip olduğunu belirtti.



Şanlıurfa´ya gelindiğinde her türlü yemeğinin rahatlıkla yenebileceğini söyleyen Canan Karatay, "Çok güzel ağırladınız. Gerçekten misafirperverliğiniz dillere destan, çok teşekkür ediyorum. Urfa´nın, bu yörenin yemek zenginliği kusura bakmayın dünyanın hiçbir yerinde yok. Doğallığı bozulmadan istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Doyuncaya kadar doğal olan her şeyi yiyebilirsiniz. Tabi en başta da Urfa´nın sadeyağı, tereyağı, İsotu ve diğer tüm ürünlerini şunu hiç korkmadan söyleyebilirim ki istediğiniz kadar tüketebilirsiniz" dedi.



'LAHMACUN EN SAĞLIKLI FAST FOOD, ÇİĞ KÖFTE SAĞLIKLI YİYECEK'

Şanlıurfa´nın vazgeçilmez lezzetlerin başında gelen lahmacun ve çiğköfte hakkında açıklamada bulunan Karatay, "Yaz sebzeleri kurutulur kış aylarında tüketilir. Kış aylarında patlıcan, biber, domates yenilmez. 12 ay patlıcan ve biber yemek doğru değildir. Çünkü insan vücudu mevsimlere göre programlanmıştır. Yaz aylarında tarla patlıcanı, domatesi ve biberi istediğimiz kadar yiyebiliriz. Kış mevsimi geldiğinde de kış sebzeleri yiyeceğiz. Çiğ köfte sağlıklıdır. Çünkü pişmemiştir ve yanında turp ve yeşillik vardır. Zeytinyağı anne sütüyle hemen hemen aynıdır. Doğal pul biber rahatlıkla yiyebilirsiniz. Lahmacun en sağlıklı fast food. Çünkü içinde kıyma var, yağ var, sebze var, soğan var, karbonhidrat var" diye konuştu.

Programa ev sahipliği yaparak Canan Karatay´a eşlik eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi´nin eşi Sema Çiftçi, "Bu gün Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Canan Hocamızı Şanlıurfa´da ağırlıyoruz. Bu gün Yemek Müzesinde Şanlıurfa´ya özgü yemeklerimizi tanıttık ve hocamız yemekleri yorumladı. Geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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