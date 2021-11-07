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Prof. Dr. Tevfik Özlü: Pandemi pek bitecekmiş gibi görünmüyor

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen koronavirüs vakalarının pek bitecekmiş gibi gözükmediğini belirterek virüsün dünyanın her yerinde var olmaya devam edecek gibi göründüğünü söyledi

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Pandemi pek bitecekmiş gibi görünmüyor
Bilim Kurulu Üyesi Özlü ürküten tabloyu paylaştı!
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İHA

Dünyada aşılamanın çok iyi gitmediğini, yakın zamanda pandemiyi bitirecek unsuru ufukta görünmediğini kaydeden Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Eğer aşılanmayı hızlı bir şekilde yapabilirsek, ağır hastalığı ve ölümü önleyebilirsek, bunu grip gibi sıradan mevsimsel bir hastalık haline getirebilirsek, o zaman tekrar hayatımıza normale dönebiliriz” dedi.

“Gençler bu hastalığı hafif atlatsa da çevrelerindeki büyüklerine aile büyüklerine yakınlarına bulaştırabiliyorlar ve onlar bunu atlatamayabiliyor" diyen Özlü, "Dolayısıyla sevdiklerinizin, yakınlarınızın sizin yüzünüzden hasta olması hastanede yoğun bakımda yatması ya da ölmesi çok büyük vicdan sorumluluğu. O açıdan çok dikkat etmekte yarar var" şeklinde konuştu.

"PANDEMİYİ BİTİRECEK BİR ŞEYİ UFUKTA GÖREMİYORUM"

Prof. Dr. Özlü, salgının bir yere gitmediğini, durduğunu yani devam ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "Giderek süreğen bir hale geliyor. İki yıla yakın zamandır kat ettiğimiz mesafeye bakarsak, zaman zaman dalgalanmalar olmakla birlikte virüsle yaşamaya devam ettiğimizi görüyoruz. Artık virüs her yerde var dünyanın her yerinde var ve olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Yakın zamanda bunu durduracak bu pandemiyi bitirecek bir şeyi ben ufukta göremiyorum. Aşılanmalar çok yarar sağladı şu açıdan, ağır vakalar azaldı. Dünyada ölümler henüz daha istenilen düzeyde önlenebilmiş değil. Aşılanma da dünyada çok iyi gitmiyor. Eğer aşılanmayı hızlı bir şekilde yapabilirsek, ağır hastalığı ve ölümü önleyebilirsek, bunu grip gibi sıradan mevsimsel bir hastalık haline getirebilirsek, o zaman tekrar hayatımıza normale dönebiliriz. Çok kısa zamanda bu noktaya ulaşabileceğimizi düşünmüyorum virüsle yaşamaya devam edeceğiz. Hem virüs olacak hem de biz tedbirimizi alacağız. Hayatımızı kesintiye uğramadan yasaklar kısıtlamalar olmadan devam ettirmeye çalışacağız.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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