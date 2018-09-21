Her iki ayda bir yakalanıyor

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Haberler > GÜNDEM > Ünlü komedyenin ağabeyinin ifadeleri şok etti: Ben yapacağım ki siz yakalayacaksınız

'Prof. yankesici'

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) yankesicilik yaparken yakalanan Yavuz Sezer’in bu işi meslek haline getirdiği, 12 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

21.09.2018 - 09:24 | Güncelleme:


Olay, 9 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Otobüsle, iddiaya göre, Ankara'ya gelen M.Ş., bagajlarını alırken, parasının çalındığını fark etti. Daha sonra polise giden M.Ş., 600 lirasının çalındığına dair ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerindeki güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin, daha önce benzer suçlardan sabıkası bulunan Yavuz S. olduğunu tespit etti. Ünlü komedyenin ağabeyi olduğu iddia edilen Yavuz S., olaydan 1 gün sonra polise giderek, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yavuz S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan günler sonra Yavuz S.'nin AŞTİ'de yankesicilik yaparken, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yavuz S.'nin yüzünü gizlemek için siyah şapka taktığı ve yankesicilik yaptıktan sonra otobüsün arkasından çıktığı görülüyor.

'BEN BU İŞİN UZMANIYIM'

Her iki ayda bir yankesicilik yaparken yakalanan, kısa süreli tutuklu kaldıktan sonra cezaevinde çıkıp tekrar suç işleyen Yavuz Sezer’in ünlü komedyen Şafak Sezer’in ağabeyi olduğu öğrenildi. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, kendiliğinden teslim olan ve 10 Eylül’de tutuklanan Sezer, emniyetteki ifadesinde “Ben bu işin uzmanıyım, profesörüyüm. Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapıp beni yakalayacaksınız. Tekrar yapacağım, beni tekrar yakalayacaksınız” dedi.

MİTİNGDE 'YANKESİCİLİK'TEN TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Yavuz S., 24 Mart'ta da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Trabzon mitinginde, İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik'in 1600 lirası ile 400 dolarını çaldığı iddiasıyla Ankara'da yakalanıp, tutuklanmıştı. Yavuz S.'nin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ve bu olayla ilgili davanın da sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 35 dakika önce
    Utanmak yok. Arlanmak da zaten olmaz.
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