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HABERTURK.COM

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en önemli seçim vaatleri arasında yer alan 62 olan emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı protestolar Ocak ayından bu yana sürüyor. Başkent Paris olmak üzere birçok şehirde milyonlarca kişi sokaklara döküldü, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Peki Fransa'da neler oluyor? Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı ülke çapından ilk kez 19 Ocak'ta protesto düzenlendi. Protestolar o günden bu yana devam ederken, reformun 16 Mart'ta Senato'da onaylanmasıyla tansiyon daha da yükseldi.

MACRON NEDEN BU DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYOR? Emeklilik reformu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, geçen yılki seçimlerde en önemli vaatlerinden biriydi. Macron, "Avrupa’nın geri kalanıyla kıyaslandığında bu değişikliklerin gerekli olduğu" kanısında. Fransa, büyük Avrupa ekonomileri arasında emeklilik yaşının en düşük olduğu ülke. Çalışma Bakanlığı tahminlerine göre, emeklilik ödeme süresinin uzatılması ve emeklilik yaşının 64’e çekilmesi, yıllık emeklilik sistemine 17,7 milyar euroluk katkı sağlayacak. Şu an açık veren sistemde böylelikle gelir ve giderler 2027 yılında dengelenmiş olacak. Macron ilk etapta emeklilik yaşının 65'e çıkarılmasını teklif etmiş, gelen tepkilerin ardından 64'e düşürülmesine karar vermişti.

Anket kuruluşu IFOP'un verilerine göre, 18-24 yaşındaki gençlerin yüzde 83'ü, 35 yaş üstü kişilerin yüzde 78'i bu tasarının "haksız" olduğunu düşünüyor. Macron yanlısı seçmenlerin bile yüzde 58'i bu yasaya karşı çıkıyor. Son olarak Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, AFP'ye yaptığı açıklamada yeni emeklilik yasası etrafında dönen tartışmaları sona erdirmek için muhalefet ve sendikalar ile görüşeceğini belirtti.

KAOSUN YAŞANDIĞI FRANSA'DA NELER OLDU? Aylardır süren protestoların ardından özellikle Paris sokaklarında savaş alanına benzer görüntüler ortaya çıktı. Milyonlarca kişi sokaklara dökülürken, ülke genelinde 9. kez kitlesel greve gidildi. — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 26, 2023 Çok sayıda sektör çalışanı iş bırakırken, temizlik çalışanlarının grevi nedeniyle başkent Paris'te binlerce ton çöp yığını oluştu. Akaryakıt sektöründe çalışanların da greve gitmesiyle ülke genelinde 40 bölgede benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 15'i "akaryakıt kıtlığı" nedeniyle hizmet veremeyecek duruma geldi. Birçok bölgede istasyonların önünde uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı.

16 Mart'ta tasarının Senato'da onaylanmasının ardından Fransa'da sokaklar yerini protestolara bıraktı. Polisin sert müdahale ettiği protestolar devam ederken son olarak 500'ü aşkın gösterici gözaltına alınmıştı.

MACRON'UN SAATİ GÜNDEM OLMUŞTU Fransa'da emeklilik reformunu protestolar sürerken, televizyona çıkan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un saati gündem olmuştu. Saatin 80 bin euro olduğu ve hayat pahalılığı sırasında Macron'un gizlice saatini çıkardığı iddialarının ardından Elysée Sarayı'ndan açıklama gelmişti. Ancak doğruluk kontrolü yapan Fransız site CheckNews haberin doğru olmadığını ifade etti. CheckNews'e konuşan Elysée Sarayı'ndan yetkililer açıklamasında "Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı armasıyla kişiselleştirilmiş bir Bell & Ross BR V1-92 saat takıyor ve bu saati 1,5 yıldan uzun bir süredir düzenli olarak takıyor" dedi ve Macron'un 28 Ekim 2022'de resmi fotoğrafçısı tarafından çekilen fotoğraflarını da kanıt olarak gösterdi. Açıklamada ayrıca "Sosyal ağlarda öne sürülenin aksine, Macron saatini gizlemek için değil, videoda da görülebildiği gibi masaya sert bir şekilde vurduğu için saati çıkarıyor. Ses, sosyal medyada paylaşılan videonun başlamasından sadece birkaç saniye önce de net bir şekilde duyulabiliyor" denildi ve bu anın görüntüleri de paylaşıldı. Saatin ise 80 bin euro değil, 2,400 euro olduğu ifade edildi.

KRAL CHARLES'IN FRANSA ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ İngiltere Kralı 3. Charles'ın yarın Fransa'ya yapacağı resmi ziyaret, ülkedeki emeklilik reformu karşıtı protestolar nedeniyle ertelendi. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 26-29 Mart'ta Fransa'nın farklı kentlerinde gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin, ülkede yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelendiği bildirildi. Açıklamada, erteleme kararının Kral Charles ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından iki ülke hükümetlerince alındığı belirtildi.

"GEREKLİ OLMADIKÇA ORTALIKTA GÖRÜNMEYİN" Tartışmalı emeklilik reformu karşıtı protestoların şiddetlendiği Fransa'da Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, bakanlara "gerekli olmadıkça ortalıkta görünmemeleri" talimatının verildiğini söyledi. Güvenlik güçlerinin yoğun şekilde sokaklarda organize olduğunu belirten Dussopt, "gerekli olmadıkça ortalıkta görünmemeleri talimatı" aldıklarını dile getirdi. "Yalnızca gerektiğinde halkın arasına çıkmamız istendi." ifadesini kullanan Fransız Bakan, kolluk kuvvetlerinin görev yapmasına öncelik verildiğini kaydetti. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.